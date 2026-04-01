快訊

有錢買不到！台灣兒童「高幸福感」 來自快樂父母

聽新聞
0:00 / 0:00

川普向盟國表不滿 美防長不願重申對北約的防衛承諾

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯。美聯社
美國國防部長赫塞斯。美聯社

美伊戰事未歇，伊方持續威脅通行荷莫茲海峽的油輪，衝擊國際油價，美國總統川普31日對各國表達不滿，認為這些國家依賴來自海峽的原油，卻沒有對美國伸出援手，要求各國自己去搶油。

美國國防部部長赫塞斯31日則不願重申美國對北約國家的集體防衛承諾，稱要由川普做決定。

美國對伊朗發動軍事行動，但並未得到歐洲國家的支持，包括西班牙向涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉領空等；川普31日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上批評法國不允許裝載軍事物資、飛往以色列的飛機飛越法國領土，指法國在解決「伊朗屠夫」問題上非常不合作，強調美國會記住這一切！

川普上周公開發表談話已表達對北約國家的不諒解，認為北約選擇缺席是犯下大錯，美國不會再花大錢保護北約國家。

川普31日再度表達不滿，指包括英國在內的國家，現在無法從荷莫茲海峽取得飛機燃料，先前都拒絕參與伊朗的斬首行動，川普建議這些國家，要不改向美國購買燃料，不然就鼓起勇氣拿下荷莫茲海峽；川普說，這些國家必須開始學習如何為自己而戰，稱美國不會再提供幫助，就像這些國家沒有向美國伸出援手。

川普說，伊朗基本上已經遭到毀滅，美國已經完成困難部分的工作，川普要求這些國家自己去搶油。

國防部31日再度舉行記者會說明美國對伊朗軍事行動的進度，赫塞斯被問及美國是否會繼續履行對北約國家的集體防衛承諾，赫塞斯不願給予肯定的答案，稱這是川普要做的決定。

赫塞斯並表示，這次衝突揭露美國盟友會為美國做什麼，指伊朗的飛彈根本打不到美國，而是危及美國的盟友和其他國家，但當美國要求提供協助，或是基本的通行，包括飛越領空等，美國卻受到質疑、阻礙或遲疑；赫塞斯表示，川普點出如果國家不願在必要的時候與美國站在同一陣線，那根本談不上什麼同盟關係；赫塞斯表示，最後仍要由川普定奪。

美國 法國 西班牙 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普稱戰爭很快將結束 美撤出後海峽將自動開放

川普：願結束對伊朗戰事 即使荷莫茲海峽仍遭封鎖也將停止行動

難題甩鍋… 川普想抽腿 要盟友打通荷莫茲海峽

川普宣稱不會在伊朗待太久 美防長則說未來幾天戰局進入決定性階段

相關新聞

難題甩鍋… 川普想抽腿 要盟友打通荷莫茲海峽

美媒三月卅日報導，美國總統川普向幕僚表明即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動，這意味伊方很可能持續掌控海峽。同日，伊朗初步批准對過航船隻收路費，還襲擊杜拜港一艘大型科威特籍油輪，一度引發原油價格飆漲。

川普：願結束對伊朗戰事 即使荷莫茲海峽仍遭封鎖也將停止行動

美國總統川普繼續施壓伊朗立即重啟荷莫茲海峽之際，他的最新貼文建議各國購買美國石油，不然就是「自己去荷莫茲海峽拿下它」。在此同時，美國國防部長說，結束戰爭的外交談判取得重大進展，美國媒體另報導，川普向幕僚表明，即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動。

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

伊朗革命衛隊31日表示，他們將從4月1日起，把在波灣地區的18家美國公司，包含輝達、蘋果、Google、微軟等，當作攻擊目標，作為美方攻擊伊朗的報復對象。

伊朗來真的！擬收海峽過路費 美國、以色列相關船隻不得通行

紐約時報報導，伊朗國會安全委員會3月30日初步批准對荷莫茲海峽徵收通行費。伊朗計劃與海峽對岸的阿曼協調合作，而與美國、以色列及對伊朗實施制裁國家有關聯的船隻，將不得通行。

3艘陸大型貨輪過航荷莫茲海峽 美伊戰後頭一遭

根據船舶追蹤數據系統，隸屬中國大陸央企中遠海運集團的兩艘貨輪，三月卅日通過荷莫茲海峽駛離波斯灣，這是伊朗戰爭二月底爆發以來，首次有大陸大型船舶通過該水道。大陸外交部昨日證實，近日確有中方船舶過航荷莫茲海峽，數量為三艘。中方感謝「有關方面」提供的協助。

川普宣稱不會在伊朗待太久 美防長則說未來幾天戰局進入決定性階段

美國總統川普接受紐約郵報訪問時表示，「我們不會在那裡（伊朗）停留太久，不過在消滅他們的進攻能力這方面－無論他們還剩什麼進攻能力，我們還有更多工作要做」。被問及華爾街日報稍早關於其考慮在未重新開放荷莫茲海峽前就結束對伊朗行動的報導時，他回答：「一旦我們離開，海峽就會自動重新開放。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。