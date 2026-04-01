聽新聞
0:00 / 0:00
內唐雅胡：以色列將持續粉碎伊朗恐怖政權
以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，將推進對伊朗的軍事行動，強調會持續「粉碎伊朗恐怖政權」。
法新社報導，內唐雅胡透過電視轉播發表公開談話，他說：「這次行動尚未結束，我們將持續粉碎這個恐怖政權。」
內唐雅胡發表談話不久前，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，德黑蘭擁有「必要的意志」結束與美國和以色列之間的戰爭，但希望獲得這場衝突不會重演的保證。
內唐雅胡在猶太逾越節（Passover）前夕發表這項聲明說，「我們必須採取行動，也已經採取行動」。
他補充說，「我們始終堅定不移地履行我們的使命，我們已改變中東的面貌」，強調儘管戰爭持續，以色列已崛起成為「區域強國」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。