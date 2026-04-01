內唐雅胡：以色列將持續粉碎伊朗恐怖政權

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，將推進對伊朗的軍事行動，強調會持續「粉碎伊朗恐怖政權」。

法新社報導，內唐雅胡透過電視轉播發表公開談話，他說：「這次行動尚未結束，我們將持續粉碎這個恐怖政權。」

內唐雅胡發表談話不久前，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，德黑蘭擁有「必要的意志」結束與美國和以色列之間的戰爭，但希望獲得這場衝突不會重演的保證。

內唐雅胡在猶太逾越節（Passover）前夕發表這項聲明說，「我們必須採取行動，也已經採取行動」。

他補充說，「我們始終堅定不移地履行我們的使命，我們已改變中東的面貌」，強調儘管戰爭持續，以色列已崛起成為「區域強國」。