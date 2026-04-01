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川普稱戰爭很快將結束 美撤出後海峽將自動開放

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普今天告訴「紐約郵報」（New York Post），他認為與伊朗的戰爭可能很快將結束，其他國家可在沒有美軍協助下，讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。

川普接受電話訪問時說：「我們不會在那裡待太久。我們現在正把他們打得落花流水。」幾個小時前，他在社群媒體發布伊斯法罕（Isfahan）附近發生巨大爆炸的影片，稱這波攻擊擊中「很多目標」。

川普說：「這是徹底的摧毀。但我們不用再待太久，不過，我們還有更多工作要做，也就是摧毀他們剩餘的攻擊能力。」

川普說，其他國家可以自行解決荷莫茲海峽問題。伊朗已封鎖荷莫茲海峽31天，導致全球能源價格攀升。

他說：「我認為海峽會自動開放，但我的態度是，我已經徹底摧毀這個國家。他們已經沒有力量了，讓那些使用這條海峽的國家自行打通…因為我想不管誰掌控石油，都會非常樂意開放這條海峽。」

川普也抨擊美國盟友未自願組成多國艦隊，來重啟這條至關重要的航道。全球約有1/5的石油出口經由荷莫茲海峽運輸，大多數運往亞洲。

被問到「華爾街日報」稱他願意在未開放荷莫茲海峽的情況下結束戰爭一事時，川普表示：「老實說，我沒想過這個問題。我唯一的任務是確保他們沒有核武。他們不會擁有核武。等到我們離開時，荷莫茲海峽將會自動開放。」

紐約郵報指出，川普對軍事行動發表的言論，未必能照單全收，他過去曾利用公開欺騙手法，讓德黑蘭產生錯誤的安全感。

去年6月，在美伊談判陷入僵局時，白宮曾表示，川普將在「兩週內」決定是否轟炸伊朗的核子計畫。但僅3天後，美國炸彈就落在伊朗3處目標。

在2月28日美國與以色列發動當前戰爭前，也曾再次出現談判將持續的跡象，包括計劃於3月2日在維也納舉行會談。然而，美以出其不意的行動成功暗殺伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與多名高官。

儘管預測戰爭將迅速結束，川普仍保留選項，同時部署數以千計的美軍到中東地區，準備可能的地面攻擊，包括兩支陸戰隊兩棲戰備群以及陸軍傘兵。

川普已設定4月6日為最後期限，要求伊朗開放荷莫茲海峽，否則發電廠將遭遇美國空襲。

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