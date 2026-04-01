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伊朗：擁有必要意志結束戰爭 尋求保證衝突不重演

中央社／ 德黑蘭31日綜合外電報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，德黑蘭擁有「必要的意志」結束與美國以色列之間這場戰爭，同時尋求這場衝突不會重演的保障機制。

法新社報導，根據伊朗總統辦公室發布的聲明，裴澤斯基安與歐盟理事會（European Council）主席通話時表示：「我們擁有結束這場衝突的必要意志，前提是滿足必要條件，特別是能預防侵略重演所需的保障措施」，聲明重申這是德黑蘭的主要訴求。

根據伊朗通訊社（IRNA），伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）近日表示，德黑蘭認為美國提出的15點和平方案大多涉及「過分、不切實際且不合理的要求」。

伊朗提出一項反制該計畫的5點提案，呼籲結束「侵略」及建立一個以色列與美國不會再次開戰的保障機制。

裴澤斯基安指出：「停止他們的侵略性攻擊才是實現局勢正常化的解決之道。」

美國 外交部 德黑蘭 以色列 伊朗

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