聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗革命衛隊：再有領袖遇刺 將攻擊輝達等美企

中央社／ 德黑蘭31日綜合外電報導

伊朗革命衛隊今天表示，若再有伊朗領導人在「針對性暗殺行動」中喪命，將鎖定美國大型科技公司為攻擊目標，包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）與Meta等。

法新社報導，伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）發表聲明表示：「從德黑蘭時間4月1日星期三下午8時起，這些公司應該預料到，只要伊朗境內每發生一起暗殺事件，他們的相關部門將遭摧毀。」這份聲明列出18家企業的名單，指控這些公司涉及官員遇害事件。

聲明補充說：「我們建議這些機構的員工為了自身安全，立即離開他們的工作場所。」

在伊朗革命衛隊發出這番威脅之際，美國總統川普表示，他正在展開外交行動，力圖結束這場衝突，同時揚言將加強美國與以色列針對伊朗的攻勢。

伊朗革命衛隊在聲明中指出，美國政府與科技巨擘「無視我們一再發出的警告，強調必須停止針對伊朗高層官員的行動」，並指控這些科技公司是「設計與追蹤暗殺目標的主要策畫者」。

聲明指出，因此，這18家公司可能面臨報復，其中包括谷歌（Google）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、電動車公司特斯拉（Tesla）、分析公司帕蘭泰爾（Palantir）、思科（Cisco）、惠普（HP）、國際商業機器公司（IBM）、戴爾（Dell）、摩根大通（JPMorgan）、奇異（GE）、Spire Solution、G42與波音（Boiing）。

伊朗革命衛隊說：「積極參與恐怖計畫的公司，只要每發生一次針對性暗殺行動，就將面臨相應的行動。」

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與革命衛隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）在2月28日戰爭爆發首日遭擊斃，美國與以色列試圖剷除伊朗領導階層。

伊朗具影響力的安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）以及許多其他重要人物也遇害。

以色列與美國表示，他們透過擊斃高層官員對伊朗造成重大打擊，但部分分析人士指出，伊朗正展現出韌性以及從挫折中恢復的能力。

美國 IBM Intel 以色列 伊朗

延伸閱讀

毀滅式報復！伊朗4/1起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

美媒：伊朗可能4招反擊川普奪哈格島搶石油！「步步勒緊他的脖子」

伊朗內鬨？ 總統、革命衛隊爭主導權 傳招募12歲娃娃兵

相關新聞

難題甩鍋… 川普想抽腿 要盟友打通荷莫茲海峽

美媒三月卅日報導，美國總統川普向幕僚表明即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動，這意味伊方很可能持續掌控海峽。同日，伊朗初步批准對過航船隻收路費，還襲擊杜拜港一艘大型科威特籍油輪，一度引發原油價格飆漲。

毀滅式報復！伊朗4/1起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

伊朗革命衛隊31日表示，他們將從4月1日起，把在波灣地區的18家美國公司，包含輝達、蘋果、Google、微軟等，當作攻擊目標，作為美方攻擊伊朗的報復對象。

荷莫茲海峽封鎖衝擊燃油 川普籲「自行打通」：必須學會為自己而戰

美國總統川普31日在真實社群發文說，對所有因荷莫茲海峽航運受阻而無法獲得航空燃油的國家，他有以下建議，其一就是購買美國豐沛的石油，其二就是「鼓起遲來的勇氣，去荷莫茲海峽拿下它」。

川普宣稱不會在伊朗待太久 美防長則說未來幾天戰局進入決定性階段

美國總統川普接受紐約郵報訪問時表示，「我們不會在那裡（伊朗）停留太久，不過在消滅他們的進攻能力這方面－無論他們還剩什麼進攻能力，我們還有更多工作要做」。被問及華爾街日報稍早關於其考慮在未重新開放荷莫茲海峽前就結束對伊朗行動的報導時，他回答：「一旦我們離開，海峽就會自動重新開放。」

中巴外長發布中東和平5倡議 促開啟談判、盡快復航荷莫茲海峽

中共政治局委員兼外長王毅昨日與到訪北京的巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談，雙方會後發布針對中東地區和平穩定的五點倡議，強調支持當事方開啟談判，各方應承諾以和平方式解決爭端，和談期間衝突各方不應使用或威脅使用武力。雙方並呼籲盡快恢復荷莫茲海峽正常通航。

川普想收手…卻被盟友施壓續戰！這國家最鷹派「敦促展開地面入侵」

美國主導對伊朗的軍事行動已逾一個月，正當總統川普在停火與升級之間搖擺不定之際，美國與區域官員透露，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領頭、美國在波斯灣的盟友私下施壓，要求川普持續對伊朗作戰。他們認為，一個月的轟炸尚未重創德黑蘭，不能在此時收手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。