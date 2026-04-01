難題甩鍋… 川普想抽腿 要盟友打通荷莫茲海峽

美媒三月卅日報導，美國總統川普向幕僚表明即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動，這意味伊方很可能持續掌控海峽。同日，伊朗初步批准對過航船隻收路費，還襲擊杜拜港一艘大型科威特籍油輪，一度引發原油價格飆漲。

川普三月卅一日在社群平台發文說，對所有因荷莫茲海峽航運受阻、無法取得航空燃油的國家，他的建議是購買豐沛的美國石油，還有「鼓起遲來的勇氣，去荷莫茲海峽拿下它」。

川普說，拒絕參與斬首伊朗行動的英國等國當初不幫美國，美國也不會再幫忙，他還批評法國不准軍機飛越領空前往以色列，「你們要開始學如何為自己而戰」；伊朗基本上已被毀，美國已完成最難的部分，呼籲各國「自己去拿石油吧！」

華爾街日報引述幾位美國官員報導，川普和其幕僚近日評估認為，強行打通荷莫茲海峽將使美伊衝突超出原先規畫的四到六周，應優先實現削弱伊朗海軍和飛彈儲備的主要目標，並逐步緩和敵對行動，同時透過外交施壓德黑蘭重啟自由航運；若外交作為失敗，華府將敦促歐洲和波斯灣盟國主導重啟海峽。

官員透露，川普仍可考慮動武，但目前非優先事項。白宮新聞秘書李維特三月卅日記者會說法，也未將打通荷莫茲海峽列為對伊朗作戰核心目標，僅說重啟海峽是「政府努力的方向之一」。

被問到若荷莫茲海峽仍封閉，川普是否會放緩戰事，李維特說，川普已向美國人民清楚說明對伊朗行動的核心目標，這包括摧毀伊朗海軍與彈道飛彈能力、瓦解其國防工業體系，並阻止伊朗發展核武。

美國國防部長赫塞斯三月卅一日開記者會，也表示五角大廈目標是摧毀伊朗飛彈、無人機和海軍，未提到打通荷莫茲海峽是其軍事目標，僅說美國主要致力與伊朗達成協議，荷莫茲海峽不僅是美國的問題，也要其他國家協助。

一同出席記者會的美軍參謀首長聯席會議主席凱恩說，美軍已開始使用Ｂ-52轟炸機執行空襲伊朗任務。紐約時報說，美軍能用這種大型飛機飛越伊朗，顯示伊朗防空能力顯著削弱。

另外，伊朗官媒報導，伊朗國會安全委員會三月卅日初步批准對該海峽船隻徵過路費。該委員會一位議員透露，計畫建立收費與結算機制，強化對海峽主權與管理權，同時將與對岸的阿曼協調合作，通行費擬以伊朗貨幣里亞爾開徵。依照新計畫，與美國、以色列及對伊朗實施制裁國家有關的船隻將不得通行；計畫仍待全體議員通過。

歐洲官員向彭博透露，伊朗正施壓其支持的葉門叛軍「青年運動」，一旦美國透過出兵奪取伊朗石油出口樞紐哈格島等方式升高攻勢，便攻擊通行紅海南部與曼德海峽附近船舶。此舉將使全球能源市場更混亂。目前研判青年運動傾向避免升級，但戰事拖得越久，將提高青年運動重啟攻擊可能性。

科威特國家石油公司三月卅一日說，名為「Al Salmi」的科國籍油輪卅日在阿聯杜拜遭伊朗攻擊，船身受損且起火。資料顯示該船運載兩百萬桶中東原油，預定前往中國大陸青島。火勢順利撲滅，船員均安。