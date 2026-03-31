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毀滅式報復！伊朗4/1起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施
伊朗革命衛隊31日表示，他們將從4月1日起，把在波灣地區的18家美國公司，包含輝達、蘋果、Google、微軟等，當作攻擊目標，作為美方攻擊伊朗的報復對象。
根據外媒轉述，這18家美國公司包含輝達、蘋果、Google、微軟、英特爾、IBM、戴爾（Dell）、惠普（HP）、思科（Cisco）、甲骨文（Oracle）、Meta、摩根大通（JPMorgan Chase）、特斯拉（Tesla）、奇異（GE）以及波音（Boeing）、Spire Solution、G42、 Plantier。
伊朗革命衛隊在聲明中說：「作為對伊朗的每一項恐怖行動的報復，這些公司各單位應準備好遭到毀滅，行動將於德黑蘭時間4月1日晚間8時開始。」
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