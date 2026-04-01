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川普：願結束對伊朗戰事 即使荷莫茲海峽仍遭封鎖也將停止行動

經濟日報／ 編譯劉忠勇林奇賢／綜合外電
美國媒體報導，川普向幕僚表明，即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動。（路透）
美國媒體報導，川普向幕僚表明，即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動。（路透）

美國總統川普繼續施壓伊朗立即重啟荷莫茲海峽之際，他的最新貼文建議各國購買美國石油，不然就是「自己去荷莫茲海峽拿下它」。在此同時，美國國防部長說，結束戰爭的外交談判取得重大進展，美國媒體另報導，川普向幕僚表明，即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動。

然而，伊朗仍持續攻擊其他國家油輪。科威特國家石油公司31日說，名為「Al Salmi」的科國籍油輪30日在杜拜遭伊朗攻擊，船身受損且起火。多空消息滿天飛，布蘭特油價隨之震盪，最高漲2.4%至每桶109.99美元，最低曾大跌2.49%至104.72美元。不過過去一個月大漲逾47%，邁向史上最大月線漲幅。

川普31日在社群平台發文說，對所有因荷莫茲海峽航運受阻、無法取得航空燃油的國家，他的建議是購買豐沛的美國石油，還有「鼓起遲來的勇氣，去荷莫茲海峽拿下它」。

川普說，拒絕參與斬首伊朗行動的英國等國當初不幫美國，美國也不會再幫忙，他還批評法國不准軍機飛越領空前往以色列，「你們要開始學如何為自己而戰」；伊朗基本上已被毀，美國已完成最難的部分，呼籲各國「自己去拿石油吧！」

華爾街日報報導，川普和幕僚評估後認為，要強行打通荷莫茲海峽，會讓這場衝突超出他原先規劃的四到六周期限，他決定美軍應達成消耗伊朗海軍與飛彈庫存的主要目標，並在外交施壓德黑蘭恢復通航之時，逐步結束目前的敵意狀態。

官員透露，若美國的外交手段失敗，將轉而敦促歐洲與波斯灣盟國主導重啟海峽。官員說，川普仍有動武選項可供裁奪，但目前並非他的首要任務。美國財長貝森特受訪時也暗示，目前沒有立即重啟荷莫茲海峽的迫切性。

川普同時也繼續向伊朗施壓，他30日表示，美國正與更理性的伊朗新政權談判，終結美國在伊朗的軍事行動，也已達成長足進展，但若無法迅速達成協議、不立刻重啟荷莫茲海峽，美國將藉由轟債並徹底縮水伊朗的「所有發電廠、油井、哈格島、甚至所有海水淡化廠」。

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