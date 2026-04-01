3艘陸大型貨輪過航荷莫茲海峽 美伊戰後頭一遭

根據船舶追蹤數據系統，隸屬中國大陸央企中遠海運集團的兩艘貨輪，三月卅日通過荷莫茲海峽駛離波斯灣，這是伊朗戰爭二月底爆發以來，首次有大陸大型船舶通過該水道。大陸外交部昨日證實，近日確有中方船舶過航荷莫茲海峽，數量為三艘。中方感謝「有關方面」提供的協助。

彭博彙編船舶追蹤數據指出，貨櫃船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號，三月卅日上午從杜拜附近海域起錨，沿著伊朗最大島葛希姆島與拉拉克之間的航道，通過荷莫茲海峽狹窄的出口，隨後駛入阿曼灣水域；這兩艘船預計四月六日抵達馬來西亞的巴生港。

據隸屬於中遠海運集團的中遠海運集裝箱運輸公司官網訊息，這兩艘船均被列為該公司船隊成員。這兩艘大型貨櫃船是全球最大貨輪之一，各自可以運載約一點九萬個廿英尺的標準貨櫃。但從吃水深度僅約十一公尺判斷，當前這兩艘船除了裝載空貨櫃外，應該沒有承載太多貨物。

大陸外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上證實，「經同有關方面協調」，近日中方有三艘船舶過航荷莫茲海峽，「我們對有關方面提供的協助表示感謝」。她並強調，荷莫茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣和平穩定。

陸媒深圳報業集團報導，前述兩艘船舶已在波斯灣滯留一個多月，並曾於三月廿七日嘗試穿越荷莫茲海峽離開波斯灣，但在接近伊朗控制海域時突然調頭折返。如今兩船舶成功過航，報導形容說，「這讓緊張的全球供應鏈恢復了信心」。