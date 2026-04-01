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川普要波灣盟友分攤軍費

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在沙烏地阿拉伯和阿聯等波灣國家力促美國繼續攻擊伊朗之際，白宮暗示，總統川普可能會要求阿拉伯國家領袖分攤這場戰爭費用。

白宮發言人李維特3月30日舉行記者會，被問及科威特、沙國及阿聯等阿拉伯國家是否該依循1990-1991年第一次波斯灣戰爭負擔「大部分戰爭成本」時，她說，「我認為這是（川普）總統可能有興趣要求他們做的事」。

她說：「我不會替他先發言，但這確實是他的構想之一，我想未來各位會聽到他對此有更多說法」。

在伊拉克前領袖海珊入侵科威特，引發第一次波斯灣戰爭時，波灣國家、日本、南韓及德國都曾協助分攤戰爭成本。

不過，川普這回不顧波灣國家呼籲，逕行攻擊伊朗，讓這些國家首當其衝，除遭伊朗報復攻擊，聯合國31日公布最新研究也發現，中東地區國內生產毛額（GDP）損失近2,000億美元。

美聯社報導，沙國和阿聯正引領美國波灣盟友，私下要求川普持續對伊朗作戰，認為一個月來轟炸仍未重創德黑蘭，不能在此時收手。

這些國家先前曾抱怨，未提前獲知美以聯手攻伊的行動，也警告戰爭將衝擊整個中東，但如今立場轉趨強硬，認為此刻是削弱伊朗神權統治的關鍵時機。

其中，阿聯態度最鷹派，甚至敦促川普下令展開地面作戰，科威特與巴林也傾向支持這個選項，阿曼與卡達偏好外交解決。沙國則主張，若現在停戰，難以達成保障區域安全的協議，要求任何停火協議都必須徹底解除伊朗的核計畫、飛彈能力，並終結其對代理人的支持，以及確保荷莫茲海峽不再被封鎖。

以色列 伊朗 美國

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