伊朗來真的！擬收海峽過路費 美國、以色列相關船隻不得通行

紐約時報報導，伊朗國會安全委員會3月30日初步批准對荷莫茲海峽徵收通行費。伊朗計劃與海峽對岸的阿曼協調合作，而與美國、以色列及對伊朗實施制裁國家有關聯的船隻，將不得通行。

伊朗國營電視台報導，伊朗國會安全委員會一名成員透露，這項計畫包括建立收費與結算機制、以伊朗貨幣里亞爾徵收通行費，並強化伊朗對荷莫茲的主權與管理權。此案接下來將送全體國會議員表決通過。但紐時指出，即使伊朗單方面採取行動，也不代表此舉有合法性，反而可能在國際上進一步遭到孤立。

美國總統川普上周曾被問若伊朗針對荷莫茲徵收通行費一事，他表示：「我們2分鐘內就能解決那件事，非常快，快到你頭昏眼花。」國務卿魯比歐也已稱過路費計畫非法且無法接受。

中東戰事升溫，使荷莫茲海峽戰略角色再度受關注。半島電視台一篇評論指出，這條狹窄但關鍵水道的戰略地位非始於當代，且背後有長達約900年收費歷史。

目前尚不清楚伊朗將如何在這條水道實施通行費制度，但與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社估算，這套制度每年可帶來約1,000億美元收入，超過伊朗每年石油收入。

根據其中一項提議方式，是伊朗向每艘通過或進入海峽部分區域的船舶收取200萬美元，名義上作為「特殊安全服務」費用，粗估每天可帶來約2.8億美元；另一種可能方式，是仿照蘇伊士運河通行費制度，依照船舶載貨能力收費。這種模式估計每天可創造約5,600萬美元收入，每年約可帶來200億至250億美元。

全球約有20%石油供應經荷莫茲海峽運輸，美以對伊朗開戰後，這條航道形同封鎖，據國際海事組織資料，目前仍有約2,000艘船與約2萬名海員受困區域水域。