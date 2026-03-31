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中東局勢升溫 德投資署：亞太半導體供應鏈面臨壓力

中央社／ 柏林31日專電
一艘貨船正在荷莫茲海峽附近的波斯灣海面上。路透
一艘貨船正在荷莫茲海峽附近的波斯灣海面上。路透

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）最新報告指出，中東局勢升溫導致荷莫茲海峽實質封鎖，不僅衝擊能源運輸，也影響氦氣等關鍵原物料供應，對日本、韓國與台灣等高度依賴進口能源與原料的亞太國家半導體供應鏈形成壓力。

德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署近日發布報告，說明美伊戰事對亞太各國影響。報告指出，亞太地區多達90%的石油與天然氣進口來自波斯灣，對荷莫茲航道依賴程度遠高於全球其他地區。

中國約30%原油、印度約50%、東協國家近70%來自波斯灣，日本更幾乎完全依賴中東石油，使區域經濟對該航道安全高度敏感。

在安全風險升高下，油輪與貨船紛紛避開波斯灣，加上紅海航線受武裝勢力威脅干擾，物流成本迅速攀升。報告引述業界數據指出，歐亞航線空運價格近期最高上漲達60%，推升企業營運成本。

影響不僅限於能源供應，亞洲製造業高度仰賴中東提供的工業原料與副產品，例如半導體製程所需的氦氣主要來自卡達，農業依賴的氨與硫等肥料原料，以及塑膠與化工產業所需的石腦油，多數也需經荷莫茲海峽運輸。

報告指出，台灣、韓國等地的半導體產業位居全球供應鏈核心，一旦能源與原料供應受阻，可能對電子產品與製造業產生連鎖影響。

報告並提及，台灣能源結構高度仰賴進口，儲備有限，在天然氣供應吃緊下，核能再度成為重要能源選項。

在南亞與東南亞地區，衝擊則迅速反映在民生與產業層面，部分國家出現加油站排隊現象。以液化石油氣為主要燃料的餐飲業受創，印度甚至已有餐廳因氣源不足被迫停業，鋼鐵等高耗能產業也受到影響。

各國政府已啟動緊急措施因應，包括釋出戰略石油儲備、提供能源補貼並限制能源使用，以穩定價格與供應。例如菲律賓部分政府機關將暫時實施4天工作制以節能，緬甸對私人車輛上路實施限制，泰國則鼓勵降低空調使用。

以色列 伊朗 美國 亞太 荷莫茲海峽 半導體

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