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中東衝突迎「決定性」時刻 赫格塞斯：美國知陸、俄助伊朗 必要時會應對
美國戰爭部長赫格塞斯今天在簡報會上表示，美國非常清楚中國和俄羅斯正在協助伊朗，美方會在必要之處應對這類行動。他同時指出，未來幾天將是中東衝突的「決定性」時刻。
路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾表示，俄羅斯已在協助德黑蘭當局，提供無人機及情報給伊朗。
被問及有關中俄協助伊朗的消息時，赫格塞斯（Pete Hegseth）說：「關於俄羅斯與中國，我們非常清楚他們在做什麼、沒做什麼。」
「我們不用把所有內容公開，但在必要之處，我們會著手處理、緩解或正面應對。」
赫格塞斯引述情報指出，攻擊行動正在削弱伊朗軍方的士氣，導致伊朗部隊逃兵情況普遍、關鍵人員短缺，高階領袖們為此感到沮喪。
他還說，接下來的幾天將是「決定性」時刻。
赫格塞斯另提到，他28日曾前往中東視察部隊，以親自見證對伊朗的軍事行動。
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