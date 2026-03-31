中東戰爭波及陸…分析曝：與其擔心伊朗政權顛覆 更憂慮自身經濟受衝擊

在1個多月來的中東戰爭中，中國與伊朗關係受關注。北京一方面對波斯灣國家遭攻擊予以批評，又疑似支援德黑蘭。專家指出，中國與其擔心伊朗政權顛覆，更擔心自身經濟受衝擊。

法新社報導，中東戰爭產生的影響已波及中國，尤其是汽油與塑膠價格上漲；中國外交官則呼籲和平。北京雖對伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在美國和以色列的聯合打擊行動中遭擊斃予以譴責，同時也批評德黑蘭對波斯灣地區的攻擊。

●伊朗經濟對中國依賴度遠較高

中國和伊朗雖然有時被視為與俄羅斯和北韓同屬一個反西方集團，但兩國關係更偏向利益交換。荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）中國與伊朗事務專家費蓋羅亞（William Figueroa）表示：「中國對伊朗感興趣，主要是將其視為廉價石油的來源。」

石油出口是德黑蘭的關鍵收入來源，而伊朗在受到嚴厲制裁下，仰賴中國購油來填補國庫。根據航運資料分析公司Kpler的數據，去年伊朗石油出口超過8成是賣到中國；但這僅佔中國海運進口原油的13%。

費蓋羅亞指出，中國遠遠未達依賴伊朗的程度，反觀伊朗在波斯灣的眾鄰國同樣石油資源豐富，因此普遍被認為既能提供伊朗擁有的一切，且環境更穩定，對美國也更友善。

中國去年與伊朗的貿易額便僅99億6000萬美元，遠低於與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的各1080億美元，以及與伊拉克的510億美元。

伊朗與中國對彼此經濟需求的如此不對稱，說明了北京為何對於美國和以色列的軍事行動顯得反應低調，以及為何對於是否直接提供伊朗政權軍事支援保持沉默。

華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）高級研究員卡拉布雷斯（John Calabrese）表示：「北京沒做到公開軍事介入的程度，僅強調各方克制及外交途徑。」

●北京暗助德黑蘭？

法國前情報事務主管、對外安全總局（DGSE）前局長朱依耶（Alain Juillet）在獨立podcast節目「警鐘」（Tocsin）中說，與伊朗去年和以色列的12天戰爭相比，其無人機和飛彈的打擊精準度愈來愈高，顯示德黑蘭可能正在利用中國的北斗衛星導航系統（BDS）。

費蓋羅亞則說，中國先前曾提供伊朗無人機和軍民兩用化學品，並「很可能分享過情報」。美國官員另曾指控中國國有半導體製造商中芯國際出售晶片製造設備給伊朗軍方。

中國和伊朗間並無正式的軍事協議，中國領導階層也不願捲入中東困局；但他們同樣拒絕美國總統川普（Donald Trump）呼籲加入協助讓荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）重新開放的行列。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）國際政治學者吉塞利（Andrea Ghiselli）直言，北京最終落入「尷尬外交處境」，既對波斯灣國家主權遭到侵犯予以批評，卻又未直接譴責伊朗。

●中國外交施展有限，經濟衝擊是更大隱憂

卡拉布雷斯認為，中國的優先考量是情勢穩定與延續，包括確保能源供應不斷、保護商業關係及布局戰後勢力。

不過，吉塞利告訴法新社：「中國希望這場戰爭能迅速自行逐漸結束，若是美國退敗更好；但也無須高估中國推動情勢朝這個方向發展的能力和意願。」

中國雖在2023年斡旋成功，促成伊朗和沙烏地阿拉伯恢復外交關係，看似在中東影響力增強；但到了本月，北京依舊未能阻止德黑蘭出動大量無人機猛轟沙烏地的石油基礎設施。

中國或許樂見美軍被這場戰爭困住，但戰爭也帶來重大風險：油價高漲及區域經濟若受重創，都會威脅到中國發展。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）中國專家圖根哈特（HenryTugendhat）分析，中國最大弱點在於其出口市場是否受到衝擊。

他指出，北京目前為了維持經濟成長目標，十分仰賴國外需求，但主要外銷市場如歐洲很可能會受到戰爭負面效應波及。

總的來說，中國雖然視伊朗為有用夥伴，但也不希望其擁有核武，或局勢更加動盪。

卡拉布雷斯表示，儘管北京偏好伊朗由其熟悉的政權統治，但也足以務實應對德黑蘭政局變化，從伊朗王朝顛覆後等許多案例可見。