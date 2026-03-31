荷莫茲海峽封鎖衝擊燃油 川普籲「自行打通」：必須學會為自己而戰

美國總統川普31日在真實社群發文說，對所有因荷莫茲海峽航運受阻而無法獲得航空燃油的國家，他有以下建議，其一就是購買美國豐沛的石油，其二就是「鼓起遲來的勇氣，去荷莫茲海峽拿下它」。

川普說，拒絕參與斬首伊朗行動的英國等國「必須開始學會如何為自己而戰」，美國不會再提供幫助，「就像你們當初也沒幫我們」。川普還說，伊朗基本上已被摧毀，美國已完成最難的部分，「自己去拿石油吧！」

華爾街日報30日引述美國官員報導，川普和其幕僚近日評估認為，強行打通荷莫茲海峽將使美伊衝突超出原先規畫的4到6周，美國應優先實現削弱伊朗海軍和飛彈儲備的主要目標，並逐步緩和當前敵對行動，同時透過外交施壓德黑蘭重啟自由航運；若外交作為失敗，華府將敦促歐洲和波斯灣盟國主導恢復海峽暢通。