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無法取得航空燃油？川普提兩建議：可和美國買 或鼓起勇氣去荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國總統川普31日在自家社群平台發文說，若因荷莫茲海峽問題而無法取得航空燃油，要麼向美國買，不然就是去荷莫茲海峽。美聯社
美國總統川普31日在自家社群平台發文說，若因荷莫茲海峽問題而無法取得航空燃油，要麼向美國買，不然就是去荷莫茲海峽。美聯社

美國總統川普31日在自家社群平台Truth Social發文說，若因荷莫茲海峽問題而無法取得航空燃油，要麼向美國買，不然就是自己鼓起勇氣去荷莫茲海峽。他還特別點名拒絕參與斬首伊朗行動的英國

川普說：「我給你們建議是，第一，向美國買，我們多的是；第二，鼓起你們那姍姍來遲的勇氣，自己去海峽，把它『拿過來』，你們必須開始學習如何為自己而戰，美國不會再在那裡幫你們了，就像當初我們需要時你們不在一樣。伊朗基本上已被毀了。最困難的部分都做了。去拿你們自己的石油吧！」

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