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陸國企貨櫃船首次順利通過荷莫茲海峽 大陸外交部證實了

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
兩艘與中國國營企業中遠海運集團有關的貨櫃船，3月30日經荷莫茲海峽駛離波斯灣。貨櫃船示意圖。圖／ingimage
兩艘與中國國營企業中遠海運集團有關的貨櫃船，3月30日經荷莫茲海峽駛離波斯灣。貨櫃船示意圖。圖／ingimage

外媒報導，兩艘與中國國營企業中遠海運集團有關的貨櫃船，3月30日經荷莫茲海峽駛離波斯灣。大陸外交部今證實中方有船舶過航荷莫茲海峽，且過航船舶數量共有三艘，但並未提及船舶的相關資料。

彭博新聞彙編的船舶追蹤數據顯示，「中海印度洋」和「中海北冰洋」30日上午自波斯灣內向東啟程後通過海峽。這是自美以伊戰爭爆發以來，由北京支持的大型企業營運船舶首次通過該水道。

在31日大陸外交部例行記者會上有媒體問及此事，大陸外交部發言人毛寧對此表示，經同有關方面協調，近日中方有三艘船舶過航荷莫茲海峽，我們對有關方面提供的協助表示感謝。

她也提到，荷莫茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣地區和平穩定。

據彭博報導，「中海印度洋」和「中海北冰洋」從杜拜附近海域出發，駛向伊朗拉臘克島（Larak Island）和格甚姆島（Qeshm Island，伊朗最大島嶼）之間的一條航道。那裡靠近荷莫茲海峽狹窄的出口，兩艘船隨後進入阿曼灣水域。根據船舶吃水深度判斷，這兩艘船除裝載空貨櫃外似乎未承載其他貨物。

財新網上周報導，上述兩艘船舶在27日上午曾嘗試穿越荷莫茲海峽，但當天下午傳出該行動暫時未取得成功。當時兩艘貨櫃船在中午時分已接近伊朗設置的荷莫茲海峽「安全走廊」入口，但兩艘船舶隨後掉頭返航。

以色列 伊朗 美國

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