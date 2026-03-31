美伊戰爭癱瘓荷莫茲海峽 東南亞面臨肥料短缺危機…核心是這元素

美伊戰爭導致全球肥料價格飆升，東南亞正嚴陣以待防範肥料短缺，因為該區域依賴經由荷莫茲海峽的進口。專家指出，當前情況比2022年俄烏戰爭初期的供應中斷還要嚴重許多。

日經亞洲（Nikkei Asia）本月稍早曾報導，根據調研公司Kpler數據，由於伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Hormuz Strait），導致逾20艘載有近100萬公噸肥料的船隻滯留波斯灣地區。

這場肥料危機的核心是尿素，其為氮的來源，而氮與磷、鉀並列肥料三大重要元素。聯合國糧農組織（FAO）指出，波斯灣約占全球尿素出口的30%至35%。

根據Fertilizerworks.com報告，自今年年初以來，尿素價格已飆升83%，在2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊後，尿素價格大漲50%，每公噸攀升至717.74美元。

專家與產業高層認為，各方所受影響程度不一。印尼與馬來西亞等能在國內生產肥料的國家，相對較不受衝擊。泰國等國則較為脆弱。

國際肥料協會（IFA）市場情報主管克勞斯（Laura Cross）告訴日經亞洲：「即便是2022年烏克蘭戰爭爆發初期，俄羅斯與白俄羅斯供應中斷，也無法與當前情況相比。」

克勞斯指出：「我們已看到價格衝擊，但這些市場未必已出現全面短缺。若局勢持續下去，這才是風險所在。」