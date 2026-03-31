美消費者被捲入！汽油均價突破4美元大關 中東戰爭打一個月「漲逾1美元」

美國全國汽油均價3月30日升破每加侖4美元，為2022年8月以來首見，凸顯連美國消費者也被捲入中東戰火，面臨「期中考」的美國總統川普自然不會不知道茲事體大。

根據美國汽車協會（AAA）的資料，全美普通無鉛汽油平均零售價30日升至每加侖4.018美元，突破4美元大關。自伊朗戰爭爆發以來，汽油價格已飆升逾1美元，美國和以色列對德黑蘭發動襲擊的前一天，美國汽油僅2.98美元。

美國和以色列對伊朗發動軍事行動，導致荷莫茲海峽至今基本上處於封鎖狀態，原油和燃料價格持續飆升。美國西德州原油價格收在每桶100美元以上，是2022年以來首見，而汽油和柴油的價格漲幅更為顯著。全美零售柴油價格早已升破每加侖5美元，成為經濟中的一個主要痛點。

在期中選舉年，汽油零售價飆升勢必為川普領導的白宮帶來政治風險。據史丹福大學經濟政策研究所Ryan Cummings和Neale Mahoney的研究，即使納入其他經濟影響，每當油價上漲1美元，密西根大學消費者信心指數就會下降4.5個點或更多，相當於汽油價格每上漲1美元，民眾對經濟狀況的感受就會惡化5%。Ryan Cummings曾於2021至2023年擔任拜登政府經濟顧問委員會的專職經濟學家，負責汽油政策相關工作。

能源市場諮詢公司FGE NexantECA指出，如果荷莫茲海峽近乎關閉的局面再持續六到八周，國際油價可能會飆升至每桶150或200美元。

該機構榮譽主席Fereidun Fesharaki在31日接受彭博電視訪問時說，「每周有1億桶石油無法通行，每月有4億桶石油無法通行」，「因此，在一段時間內，這些市場損失將是天文數字。」