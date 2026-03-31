美國平均油價創俄烏戰爭以來新高 飆破每加侖4美元

美聯社31日報導，時值伊朗戰爭促使全球燃料價格飆漲，美國平均汽油價格當天突破每加侖4美元；上次價格達到該水準已是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後。

追蹤燃油價格的美國汽車協會（AAA）指出，目前全美普通汽油平均價格為每加侖4.02美元，較美國與伊朗2月底開戰前上漲逾1美元。

上述價格是全國平均值，意味美國部分州分的駕駛人已在一段時間內支付遠高於每加侖4美元的油價。美國有線電視新聞網（CNN）31日報導，當前價格已達美國總統川普2次任期內的最高點。

汽油價格上漲正衝擊美國消費者和企業，許多家庭持續面臨生活成本上漲的壓力。駕駛人得花更多錢支應汽油等必需品，許多人可能因此被迫削減其他開銷。

燃油價格上漲可能推高其他支出，提高水、電費和日用品價格等。分析家指出，美國的食品雜貨可能很快將漲價，因為這類產品須經常補貨，而企業運輸成本又增加。

美國汽車協會指出，柴油是許多貨運卡車的燃料，目前平均價格為每加侖5.45美元，高於美伊開戰前的約每加侖3.76美元。

自2月28日美國、以色列聯手對伊朗開戰以來，全球約兩成石油通過的荷莫茲海峽航運受阻，中東主要產油國供應鏈備受干擾，難以將原油運往市場，造成減產，作為汽油主要成分的原油價格隨之飆升並劇烈波動。

同時，伊朗、以色列和美國都在戰爭期間襲擊石油和天然氣相關設施，加劇供應擔憂。若戰爭持續，油價可能進一步上漲。