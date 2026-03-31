聽新聞
0:00 / 0:00
陸外交部：近日3艘陸貨輪通過荷莫茲海峽 2船已滯留1個多月
中國2艘在波斯灣滯留多時、一度被迫折返的貨輪，終在今天上午通過荷莫茲海峽。中國外交部發言人毛寧今天對此表示，經中方與「有關方面」協調，近日有3艘中國船舶通過荷莫茲海峽，中方並對「有關方面」提供的協助表示感謝。
中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。
毛寧並表示，荷莫茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣（波斯灣）和平穩定。
綜合中國媒體報導，已在波斯灣滯留1個多月、日前一度被迫折返的中國貨櫃船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」，今天上午已順利通過荷莫茲海峽。
報導提到，台北時間30日傍晚，「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號從杜拜附近海域起錨，沿著伊朗最大島葛希姆島（Qeshm）與拉拉克島（LarakIsland）之間的航線，通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）狹窄的出口，隨後駛入阿曼灣水域。這兩艘船隻預計4月6日抵達馬來西亞的巴生港（PortKlang）。
這2艘大型貨櫃船屬於中國遠洋海運集團，各可載運約1.9萬個20英尺的標準貨櫃。從吃水深度來看，當前這兩艘船除了裝載空貨櫃，應該沒有承載太多貨物。
美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊，戰事至今已經超過1個月，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎癱瘓，全球燃油價格持續上漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。