Team Taiwan抗震！中東戰火下台股表現遠超南韓 差距創2009年之最

中東戰火之下，台股表現相對抗震，跌幅遠小韓股，兩者差距寫2009年來之最。

台股3月來下跌10%，韓國Kospi指數則重挫19%。不只如此，由於台灣投資人大舉買進，最大型的台股ETF，本月進帳額可望締造歷來新高。

台股跌幅較小，也是由於今年初到伊朗衝突爆發以來，台股上漲約22%；韓股在同一時期則大漲48%，表現在全球股市居冠。

台灣是全球半導體供應鏈的要角，投資人對台股大致保持正向。滙豐更上調台股評等至中立，好增加對亞洲AI題材的布局。

滙豐策略師Herald van der Linde等在報告中寫道：「亞洲AI相關的主要股票布局，我們青睞台灣勝過南韓」，當地企業的盈餘預期，仍在亞洲數一數二。另一方面，全球新興市場基金對南韓持股高度集中，恐怕會有更多外流潮。