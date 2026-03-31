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主張美伊對話…巴基斯坦副總理兼外長達爾訪陸 將與王毅會談
中東戰火下，主張美國與伊朗對話的巴基斯坦副總理兼外長達爾今天抵達中國訪問，針對當前國際和地區衝突問題與中國外交部長王毅舉行會談。
中國外交部官網今天公布，應王毅邀請，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）31日訪問中國，與王毅就當前國際和地區衝突問題和雙邊關係舉行會談。
王毅27日應約與達爾通電話時說，中國願與巴基斯坦加強戰略溝通和協調，為促和止戰作出努力，共同致力於地區和平穩定。
美國與以色列2月28日對伊朗發動襲擊，戰事至今已持續一個月。
外電報導，巴基斯坦和中國敦促伊朗與美國展開對話，以推動結束這場擾亂全球市場並推高油價的戰爭。巴基斯坦與美國總統川普的關係以及與伊朗的長期互動，已成為尋求斡旋和平的關鍵一方。
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