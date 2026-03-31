主張美伊對話…巴基斯坦副總理兼外長達爾訪陸 將與王毅會談

美國主導對伊朗的軍事行動已逾一個月，正當總統川普在停火與升級之間搖擺不定之際，美國與區域官員透露，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領頭、美國在波斯灣的盟友私下施壓，要求川普持續對伊朗作戰。他們認為，一個月的轟炸尚未重創德黑蘭，不能在此時收手。

2026-03-31 17:50