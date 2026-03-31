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面臨生存挑戰…中東衝突下燃油飆漲「恐衝擊旅行需求」 航空業陷困境

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
隨著油價急漲，全球航空公司已開始調漲票價及削減運能以因應成本壓力，業者能否維持獲利，可能取決於消費者是否會因為燃油價格上漲壓縮家庭預算而減少飛行。路透社
隨著油價急漲，全球航空公司已開始調漲票價及削減運能以因應成本壓力，業者能否維持獲利，可能取決於消費者是否會因為燃油價格上漲壓縮家庭預算而減少飛行。路透社

隨著油價急漲，全球航空公司已開始調漲票價及削減運能以因應成本壓力，業者能否維持獲利，可能取決於消費者是否會因為燃油價格上漲壓縮家庭預算而減少飛行。

路透社報導，在美國以色列上個月聯手對伊朗發動空襲前，航空業原本預估2026年將創下410億美元（約新台幣1兆3200億元）獲利紀錄，但航空燃油價格翻倍已使這項前景蒙上陰影，迫使航空公司重新調整航線與營運策略。

美國聯合航空（United Airlines）、紐西蘭航空（AirNew Zealand）與北歐航空（SAS）等業者已宣布將削減運能並調高票價，另有航空公司加收燃油附加費。

曾任希臘奧林匹克航空（Olympic Airways）負責人並擔任英國易捷航空（easyJet）董事的杜加尼斯（Rigas Doganis）說：「航空業正面臨生存挑戰。」

他指出：「航空公司必須降低票價以刺激疲軟需求，燃油成本上升又迫使他們提高票價，形成一場完美風暴。」

●旅行需求強勁

即使供應鏈問題影響新飛機交付，全球客運量仍在去年創下新高，較疫情前水準成長約9%。

疫情後旅行需求強勁與供應鏈挑戰限制運能成長，使航空公司得以提高載客率並掌握定價權。

然而，隨著燃油成本暴增，航空公司必須大幅調漲票價才能彌補成本，消費者也可能因油價上漲面臨經濟壓力而收緊非必要支出。

●漲價壓力

聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）表示，票價得上漲20%才能彌補增加的燃油成本。

香港國泰航空（Cathay Pacific）過去一個月已兩度調高燃油附加費，雪梨至倫敦來回機票將加收800美元燃油附加費，在伊朗戰爭爆發前，這條航線的經濟艙票價約1369美元。

分析師指出，廉價航空可能首當其衝，因其客群對價格更為敏感，相比之下，諸如達美航空（Delta AirLines）等擁有頭等艙的航空公司較能依賴商務客與高收入旅客。

美國銀行（Bank of America）亞太交通運輸研究主管基伊（Nathan Gee）說：「我認為．對價格較為敏感的旅客可能改搭火車、巴士或選擇其他交通方式，來取代短程飛行。」

●新一波油價衝擊

這是航空業本世紀以來第4次遭遇油價衝擊，前3次分別為2007至2008年金融危機前夕、2011年阿拉伯之春，以及2022年俄烏戰爭爆發時。

以較省油的新機取代老舊機型是降低成本的方法之一，但疫情後供應鏈緊張和新一代發動機問題，延誤了飛機交付時間。

此外，美國超低成本航空雖擁有最新、最節能的機隊，然而旅行需求一旦轉弱，新機帶來的財務負擔反而可能侵蝕獲利。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際航空運輸協會（IATA）截至3月27日當週的航空燃油價格監測報告顯示，全球航空燃油平均價格比上個月上漲104%，目前平均每加侖價格為4.65美元。

亞洲與大洋洲地區漲幅最大，航空燃油價格在同一期間上漲134%，逼近每加侖5美元。北美洲漲幅最小，過去1個月大約上漲88%。

美國散裝燃油供應商Premier Petroleum指出，較小型的雙發動機商用客機，如空中巴士A320或波音737，每小時耗油量約為750至900加侖，而長程客機如波音787或空巴A350，每小時則需消耗1500至2200加侖燃油。

航空公司的營運成本約有3成來自燃油，因此受到的衝擊比其他石油消費產業更大；自戰爭爆發以來，布倫特原油價格上漲約60%。

IATA報告指出，「裂解價差」（crack spread，即原油與精煉航空燃油價格差）在過去1個月飆升231%，相較去年同期更是大增287%。

航空情報和諮詢公司IBA顧問主管泰勒（DanTaylor）指出，此波油價衝擊預料將擴大航空公司之間的差距。

他說：「資產負債表穩健、具備定價能力且資金來源充足的航空公司較能承受壓力；反之，獲利能力低、融資管道有限的業者，財務壓力將持續上升。」

以色列 伊朗 美國 航空業

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