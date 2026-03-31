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無視中東戰爭引發能源衝擊 Fed主席：若出現「1轉變」可能會採取行動

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，聯準會可以無視中東戰爭引發的能源衝擊，但若成本上漲改變了通膨預期，聯準會可能必須採取行動。路透
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，聯準會可以無視中東戰爭引發的能源衝擊，但若成本上漲改變了通膨預期，聯準會可能必須採取行動。路透

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，聯準會可以無視中東戰爭引發的能源衝擊，但若成本上漲改變了通膨預期，聯準會可能必須採取行動。

法新社報導，鮑爾在哈佛大學活動中表示：「通常的做法是忽略任何供應衝擊。」

他解釋說，這是因為「能源衝擊往往來得快去得也快」，但貨幣政策的調整則需要一段時間才能滲透到整體經濟中。

他此言發表於美國和以色列2月28日空襲伊朗，隨後引發德黑蘭報復並嚴格限制荷莫茲海峽通行之後。

荷莫茲海峽是能源運輸的重要航道，隨著戰爭進入第5週，全球油價因此飆升。

美國汽油價格已大幅上漲，威脅這個全球最大經濟體的通膨走高。

鮑爾表示，就目前而言，「我們覺得政策處於有利位置，可以觀望局勢的後續發展」。

他強調，「短期之外，通膨預期似乎仍穩定」。但他也承認，供應衝擊可能會使民眾預期價格持續上漲。

鮑爾指出，聯準會正面臨穩定物價與低失業率這兩大目標間的「拉鋸」，目前同時存在通膨升溫與勞動市場疲軟的風險。

當被問及再次發生金融危機的風險時，鮑爾表示，2008年全球金融危機以來，美國已「大幅強化」了金融體系。

他說，雖然官員不應試圖透過規管來「消滅風險」，但有必要維持金融體系的韌性。

以色列 伊朗 美國 鮑爾 Fed

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