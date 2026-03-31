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不幫川普打仗 西班牙：禁止涉伊朗戰爭的美國飛機使用領空與基地

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
西班牙國防部長羅布雷斯30日表示，馬德里當局已對涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉西班牙的領空。(歐新社)
西班牙國防部長羅布雷斯30日表示，馬德里當局已對涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉西班牙的領空。(歐新社)

西班牙國防部長羅布雷斯30日表示，當局已對涉及伊朗戰爭的美國飛機關閉領空。各界媒解讀這比之前禁止美軍使用聯合基地的態度更強硬。

路透報導，羅布雷斯(Margarita Robles)在馬德里告訴現場媒體：「我們不會授權給涉及伊朗戰事的行動使用本國軍事基地或領空。」羅布雷斯強調，西班牙不會授權境內的莫龍(Moron)與羅塔(Rota)兩座軍事基地用於任何與對伊戰爭相關的行動，並對外表明此立場從衝突初期便已明確傳達給美國政府。

西班牙「國家報」(El País)30日稍早引述軍方人士說法率先披露這項消息。國家報指出，西班牙關閉領空迫此舉，可能迫使美國及相關軍機前往中東執行任務過程，必須繞道避開西班牙。

西班牙經濟部長奎爾波(Carlos Cuerpo)接受卡迪納塞電台(Cadena Ser)訪問時，被詢及關閉領空是否加劇與美方的緊張關係，他回答說：「這個決定是西班牙政府既有立場的一環，我們不參與或協助由這個單方面發動、違反國際法的戰爭。」

西國總理桑傑士(Pedro Sanchez)是美以對伊朗發動攻擊一事上最強力的反對者之一，他稱這些行動魯莽且違法。

桑切斯於3月公開證實，拒絕美軍使用位於安達魯西亞的兩處聯合軍事基地，以此具體行動實踐反戰主張。美國總統川普揚言對馬德里祭出貿易制裁。

這項禁令將直接衝擊美軍的戰術部屬，由於英國首相施凱爾(Keir Starmer)先前已同意美軍要求，目前部分參與行動的美軍轟炸機正部署於英國的費爾福基地(RAF Fairford)。在西班牙關閉領空後，這些軍機若欲執行任務，必須被迫繞道大西洋東側或取道法國空域，大幅增加飛行成本與時間。

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