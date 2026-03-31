美5萬特種部隊進中東 要攻伊朗有難度…有慘痛的失敗歷史

美國總統川普恐對伊朗展開地面行動，美軍目前在中東部署特種部隊等超過5萬兵力，比戰前多出1萬人，外界認為美軍特種部隊可能執行奪取哈格島或伊朗濃縮鈾等行動。這令外界聯想到美軍過去幾次出動特種部隊的慘痛教訓。

紐約時報引述美國軍方官員透露，美軍目前在中東部署超過5萬兵力，這個數字尚未納入五角大廈上周下令約2000名第82空降師傘兵前往中東，以及部署在航空母艦「福特號」上的4500人。

「福特號」航母因接連發生事故，3月23日撤出中東並於27日抵達克羅埃西亞，進行修補。

一名美國軍方官員指出，通常情況下，美軍在中東各地基地與艦艇上部署約4萬人，分散在沙烏地阿拉伯、巴林、伊拉克、敘利亞、約旦、卡達、阿聯與科威特等地。

這名官員表示，增援的陸軍傘兵部署地點並未公開，但他們將位於可打擊伊朗的距離內。這些傘兵可能執行奪取伊朗石油出口樞紐哈格島任務。

但軍事專家警告，伊朗面積接近美國本土三分之一，人口約9300萬，若只有5萬兵力，要進攻伊朗這樣幅員遼闊、情勢複雜且擁有武裝力量的國家，根本不可行。

以色列2023年10月對加薩展開行動時，曾動用超過30萬兵力。2023年美國主導入侵伊拉克的聯軍，在行動開始時兵力也接近25萬人。

CBS報導，美國過去曾多次執行高風險特種部隊作戰，最終以災難收場，其中一場失利就是在伊朗。

1979年伊朗革命推翻美國支持的巴勒維王朝，何梅尼掌權後美伊關係迅速惡化。隔年激進分子闖入美國駐德黑蘭大使館挾持66人，美方隨後發動「鷹爪行動」試圖營救人質。

這次行動原定由直升機載運特種部隊在伊朗境內沙漠集結，再攻進德黑蘭，但因機械故障與沙塵暴被迫中止；撤離過程中直升機相撞釀災，不僅未救出人質，還造成八名美軍喪生。

13年後，1993年，美國特種部隊在索馬利亞首都摩加迪休執行任務，原計畫迅速逮捕軍閥艾迪德手下幹部並撤離，但行動中兩架黑鷹直升機遭擊落，部隊受困市區與武裝民兵巷戰，造成18名美軍喪生。這場失敗行動，被好萊塢拍成電影「黑鷹計畫」(Black Hawk Down)。