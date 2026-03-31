川普稱與伊朗議長談判、威脅炸能源設施 魯比歐拒證實

川普總統30日聲稱美國正與新的伊朗政權談判，並威脅說，若雙方不能在短時間達成協議，並開放荷莫茲海峽，美國將徹底摧毀伊朗的發電廠、油井和荷莫茲海峽中的哈格島(Kharg Island)；白宮30日稱這是伊朗做出正確決定的第二次機會，否則將承受慘痛代價。

白宮30日也指出，川普明顯不願排除部署地面部隊，並表示美軍預估的伊朗軍事行動時間表目前沒有改變。

川普總統30日表示，隨著戰爭進入第五周，美國正與伊朗一個「新的」且「更為理性」的政權進行嚴肅談判。

川普在30日刊登於「紐約郵報」的訪問中表示，美國正在與伊朗議會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Qalibaf)進行談判。卡利巴夫此前曾被視為華盛頓可能的談判對象，但他否認伊朗正在與美國對話，並表示由巴基斯坦促成的討論只是掩護美國部署軍隊的幌子。

國務卿魯比歐在「早安美國」(Good Morning America)30日在節目上受訪時，拒絕說明美國究竟是在與誰談判，指這有可能為他們帶來麻煩；魯比歐表示，美國也在觀望，這些人最後能不能主導伊朗，同時具備力量實現承諾，美國將會對此做出測試。

川普29日接受金融時報專訪表示，他傾向「奪取伊朗石油」，不排除攻占伊朗石油出口樞紐哈格島。他表示已將4月6日設定為和談最後期限，若伊朗屆時仍不接受協議，美軍將攻擊伊朗境內能源設施。

川普表示：「老實說，我最喜歡的做法是奪取伊朗石油，但美國國內有些愚蠢的人會說：『你為什麼要這樣做？』但他們就是愚蠢的人。」

金融時報指出，川普將對伊朗的潛在地面行動與先前對委內瑞拉行動相提並論，美軍1月逮捕委國總統馬杜洛後，川普曾宣稱將「無限期」掌控委內瑞拉石油。

川普還說：「也許我們會拿下哈格島，也許不會。我們有很多選項。這代表我們必須在哈格島待上一段時間。我不認為他們有任何防禦。我們可以輕而易舉拿下。」

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)本周進入第5周，川普政府日前表示，美軍評估軍事行動會持續4到6周，但有報導指出，國務卿魯比歐日前在G7外長會議中提出更長的時間表，指行動最長可能達到8周的時間。

對於美軍軍事行動的時間表，白宮30日舉行記者會，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，軍事行動已進行30天，美軍任務仍會繼續下去直到達成目標，不過李維特堅持目前4到6周的評估沒有改變；按照現行時間表，美軍行動預計在4月中旬落幕。

美國中央司令部28日證實約2500名陸戰隊員已抵達中東戰區。

華盛頓郵報也報導說，五角大廈正規畫在伊朗展開為期數周的地面行動。面對是否部署地面部隊的提問，李維特說，總統已經多次被詢問這個問題，「他明顯拒絕排除這些選項」；李維特說，五角大廈的工作是提供總統最多的選項，但這不代表川普已經做出決定，川普也不會提前告知媒體，以防提示敵人。

面對川普口中新政權的可信度，李維特表示，對於這個新伊朗政權的可靠度，川普政府會在談判中不斷確認他們私下所說的是否屬實，美國也會要求他們對其言行負責；李維特說，如果他們不這麼做，川普已經說明白他們會面對的軍事後果。

李維特指出，伊朗過去的領導人因為欺騙美國，用談判的方式拖延時間，現在已經不在人世，並稱，這是伊朗政權再一次有機會做出正確決定，去除對核武的野心，並與川普政府達成協議。