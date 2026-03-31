紐時曝伊朗高層大亂！倖存官員嚇到不敢打電話 對美和談陷惡循環

紐約時報報導，美國與以色列連月空襲使德黑蘭決策體系分裂失序，難以就停戰整合出一致立場進而演變為惡性循環：伊朗決策能力越崩壞、越難釐清和談底線，談判代表甚至可能搞不清楚政權願意讓步到何種程度，遑論拍板定案。

伊朗的指揮與控制系統受到重創，精銳的伊斯蘭革命衛隊趁勢坐大，倖存高層則因擔心通訊資訊遭以色列情報機構攔截而疑神疑鬼，不願意打電話也不想面對面開會。現在伊朗對外攻擊多仰賴地方指揮官各自為戰，難以協調出規模大、效果強的報復。

根據西方官員和其他知情美方評估人士，美以空襲擊殺前最高領袖哈米尼等多位高層及其副手，也切斷德黑蘭安全、軍事與文官決策者的聯繫。

在領導層接連遭到替換後，伊朗談判代表如今可能連該向誰請示都不清楚。目前尚不清楚新任最高領袖穆吉塔巴對政府掌控到何種程度，他至今未公開露面。部分情報官員認為，他可能更像掛名領袖。

美國官員表示，與此同時，革命衛隊強硬派在內部的影響力越來越大，掌握的實權甚至凌駕於神權領袖之上。

至於伊朗是否會有人真正出面推動協議，並說服體制內其他官員接受，外界仍難判斷。前美國官員認為，伊朗可能要等到戰爭造成足夠經濟痛苦後才會妥協；但現任與前任美國官員都說，儘管破壞已相當嚴重，德黑蘭未必已認定自己正在輸掉這場戰爭。

一名美軍高階官員表示，伊朗雖然指揮中樞受創，但戰前早已建立分散式指揮架構，使各地地方指揮官即使未接獲德黑蘭的日常直接命令，仍可自行決定是否發動攻擊。

這名官員並說，美方目前也將這些地方指揮官列為打擊目標。不過，伊朗仍保有一定反擊能力，例如上周曾對沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）發動飛彈與無人機攻擊。

只是前美國官員指出，領導層遭大幅摧毀後，伊朗已難以發動更大規模、足以壓垮防空系統的飛彈齊射。如今各地指揮部更像分頭應戰，雖仍能集結火力反擊，卻難以形成有效協同，整體報復的規模與效果都明顯受限。