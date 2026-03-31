科威特油輪泊杜拜港遭伊朗攻擊 恐有漏油之虞

科威特官方今天表示，科威特籍油輪Al Salmi昨天在杜拜港錨區遭到伊朗攻擊，致船身受損並引發大火，所幸火勢已撲滅。這起事件引發疑慮，恐載滿原油的船隻有漏油風險。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，波斯灣和荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已傳出多起商船受到無人機或飛彈的攻擊，這是最新一起。

路透社報導，科威特國家石油公司（KuwaitPetroleum Corporation，KPC）今天清晨表示，昨天AlSalmi油輪停泊在阿拉伯聯合大公國杜拜港，遭到伊朗攻擊，不僅船身受損，還引發火災。

科威特國家通訊社（KUNA）報導，當局警告，周邊水域恐有原油外漏風險。

杜拜當局指出，海事消防隊已成功撲滅火災，並持續評估現場情況。事件中無人受傷，24名船員全數平安。

根據海事數據公司勞合商情社（Lloyd's ListIntelligence）和船舶運輸監測機構TankerTrackers的資料顯示，這艘油輪運載200萬桶來自科威特及沙烏地阿拉伯的原油，目的地為中國青島。

伊朗官員尚未對這起事件作回應。