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不只是能源咽喉！ 荷莫茲海峽古早時期就是收費通道

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
荷莫茲海峽是全球關鍵航道，中世紀曾由王國控制入口並向商船收取過路費。路透
荷莫茲海峽是全球關鍵航道，中世紀曾由王國控制入口並向商船收取過路費。路透

中東戰事升溫，使全球關鍵水道荷莫茲海峽的戰略角色再度受到關注。半島電視台一篇評論指出，這條狹窄海峽的戰略地位並非始於當代，背後有長達約900年的收費歷史。

早在11世紀，一名阿拉伯首領迪拉姆庫（Muhammad Diramku）自阿曼跨海至伊朗一側的波斯灣海岸，建立荷莫茲王國。他是一位商人首領而非戰士，深知此地權力的來源，在於掌握文明之間的通道。隨著貿易往來興盛，控制入口並向往來船隻收取費用的模式逐漸成形，並延續數百年。

到15世紀，荷莫茲已成為橫跨歐亞非的重要貿易樞紐。來自埃及、中國、爪哇、孟加拉、尚吉巴（Zanzibar）與葉門的商人匯聚於此島嶼港口。威尼斯探險家馬可波羅曾兩度到訪；明朝鄭和艦隊下西洋也曾航行至此。各文明都得出相同結論：掌控這道門戶，即可取得通行收益。

1507年，葡萄牙海軍上將阿爾布克爾克（Afonso de Albuquerque）率七艘船艦與500人占領該港，認為控制此一關鍵水道，即等於掌握印度與地中海之間的航運命脈。1622年，波斯阿巴斯大帝（Shah Abbas I）在英國海軍支援下奪回荷莫茲，英國勢力其後逐步主導此地。儘管統治者更迭，但透過掌握航道取得經濟利益的邏輯始終未變。

評論指出，荷莫茲海峽不僅是能源運輸通道，更承載肥料、金屬、半導體相關原料與石化產品，是全球化生產體系的關鍵節點。一旦運作受阻，影響將迅速擴散至農業、製造與基礎建設等多個產業。

文章形容，荷莫茲海峽不只是石油瓶頸，而更像全球生產體系的「主動脈瓣」。當這個節點失靈時，整體運作也將隨之中斷。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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