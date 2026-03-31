美媒曝私下促川普續戰伊朗 波灣盟邦意向一次看

美聯社引述美國、波斯灣國家及以色列官員說法報導，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等美國在波灣盟邦正敦促美國總統川普持續對伊朗戰事，認為一個月來的空襲仍不足以削弱伊朗。

報導說，在戰事初期，部分區域盟邦曾私下抱怨美國未提前充分通知美以聯手發動攻擊，抱怨美國無視他們警告戰爭將對整個中東地區造成毀滅性後果；如今他們正向白宮力陳，當前局勢提供一個歷史性契機，有望一勞永逸地壓垮伊朗神職統治。

根據多名因未獲授權公開發言而要求不具名的官員說法，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特及巴林官員在私下談話中表示，他們希望軍事行動持續到伊朗領導層發生重大變化或伊朗行為重大轉變才落幕。

川普一方面聲稱伊朗元氣大傷，領導層準備議和，另一方面又威脅若不盡快達成協議，將進一步升高戰事。

川普也正奮力在國內爭取民眾支持。這場戰爭在中東地區造成超過3000人喪生並且撼動全球經濟，不過這位美國領導人似乎顯得愈來愈有信心，認為他獲得最重要的中東盟友全力支持，包括一些在戰前對新一輪軍事行動抱持猶豫態度的國家。

川普昨晚從佛羅里達州返抵華府，他在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體︰「沙烏地阿拉伯正在強力反擊。」他還說卡達、阿聯、科威特及巴林「全都正在反擊」。

這些波灣國家駐有美軍和基地，美國利用這些基地對伊朗發動空襲，但這些國家並未直接參與攻擊行動。

●波灣盟邦對戰爭的支持程度不一

雖然區域領袖目前普遍支持美國的行動，一名波灣外交官員形容仍有一些分歧。這名外交官表示，沙烏地和阿聯要求擴大對伊朗軍事壓力，而阿聯或許已成為波灣國家中立場最為強硬，力促川普下令發動地面入侵。科威特與巴林也支持這個選項。

阿聯已遭遇超過2300次來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，隨著戰火延燒，這些襲擊行動威脅阿聯作為中東安全、潔淨且富裕的貿易與觀光樞紐形象，阿聯的不滿持續升高。

阿曼與卡達則傾向透過外交途徑解決問題。這兩國向來扮演伊朗與西方國家之間的調解角色。

上述外交官說，沙烏地曾向美國主張，若現在就結束戰爭，將無法產生「好協議」，也就是一份能保障伊朗阿拉伯鄰國安全的協議。

沙烏地認為，最終戰爭解決方案必須使得伊朗核子計畫失效、摧毀伊朗彈道飛彈能力、終止德黑蘭當局對代理組織的支持，並且確保伊朗未來無法像這次衝突期間實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

若要達成這些目標，將意味著自1979年伊斯蘭革命以來掌權的神權政體必須大幅改弦易張或徹底失去政權。

根據一名知情人士說法，沙烏地實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已告訴白宮官員，進一步削弱伊朗軍事能力與神職領導層符合波灣地區乃至更廣泛區域的長遠利益。不過沙烏地也意識到，戰爭拖得愈久，伊朗就愈有機會攻擊沙國能源基礎設施，而能源基礎設施是沙國石油經濟命脈。

沙烏地一名政府官員強調，沙國最終期望危機能以政治方式解決，但眼下重點仍是保護人民和關鍵基礎設施安全。

●波灣盟邦會參戰嗎？

川普目前尚未號召波灣國家參與攻擊行動。

其中一個原因可能是川普政府認為，除了以色列外，太多軍隊在空域行動只會增加複雜性，例如友軍誤擊戰機，得不償失。

國際危機組織（ICG）波灣和阿拉伯半島計畫主任法魯克（Yasmine Farouk）指出，另一個因素是波灣國家中只有阿聯與巴林和以色列有正式外交關係，這增添了決策上的複雜性。

法魯克說：「鑒於缺乏明確目標，也不相信美國真的會堅持到底完成戰事…使得部分國家保持觀望。但如果其中一國遭遇嚴重或大規模傷亡事件，他們就有理由參戰。」

白宮不願就有關與波灣盟邦商議的報導置評。不過美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天強調，美國和波灣阿拉伯盟邦在伊朗問題上立場一致。

盧比歐在美國廣播公司（ABC）節目「早安美國」（Good Morning America）中談到伊朗時表示：「他們是宗教狂熱分子，絕不能讓他們擁有核武，因為他們對未來抱持末日般的願景。」他還說：「順帶一提，他們所有的鄰國都知道這一點，這也是為何他們所有的鄰國都一直支持我們的行動。」