美媒：伊朗可能4招反擊川普奪哈格島搶石油！「步步勒緊他的脖子」

美國在中東集結部隊，引發外界猜測，可能在伊朗本土發動地面攻擊，目標直指重要石油樞紐哈格島。美國總統川普29日接受金融時報專訪時也不諱言，表示傾向「奪取伊朗石油」，不排除攻占哈格島，並已將4月6日設定為和談最後期限；若伊朗屆時仍不接受協議，美軍將攻擊其境內能源設施。

不過，哈格島是伊朗經濟命脈，處理約90%的原油出口，美軍一旦登陸，極可能引發衝突大幅升級。此外，儘管美以自2月底展開聯合空襲，已投下逾2萬2000枚炸彈與飛彈，重創伊朗戰力，但前美國官員與區域分析人士指出，德黑蘭仍具備對美軍、基地與波斯灣盟友造成打擊的能力，甚至可能進一步衝擊全球經濟。國會山莊報30日列出伊朗可能的4種回應方式：

直攻美軍部隊

最可能出現的情況是，一旦美軍踏上伊朗領土，就會遭到直接攻擊。哈格島距離伊朗海岸約32公里，容易遭到來自伊朗本土發射的無人機與飛彈打擊。此外，哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）指出，島上很可能仍有伊斯蘭革命衛隊（IRGC）部隊駐守。

克拉克受訪時表示：「將會出現地面抵抗，甚至爆發全面武裝交火。我判斷他們可能已設下詭雷，美軍一旦登陸，恐面臨大量簡易爆炸裝置（IED）與其他埋伏。對伊朗而言，一旦美國試圖奪島，短期內難以恢復生產，不如藉此製造美軍傷亡，並在美國國內對川普造成政治壓力。」

華府智庫大西洋理事會史考科夫特國際安全研究中心前進防禦主任科斯塔（Joe Costa）曾在拜登政府任職於國防部，參與戰爭規劃，他表示，伊朗仍可透過火箭、無人機、水雷與快速攻擊艇打擊美軍；雖然相關作戰能力能維持多久仍不明朗，但目前已成功打擊區域基礎設施，顯示其指揮與控制系統仍在運作。

他進一步指出，伊朗擁有超過19萬兵力，意味著任何試圖控制哈格島或荷莫茲海峽的軍事行動，都可能「迅速轉變為反叛亂型戰鬥」。

中東研究所資深研究員坎貝爾（Jason Campbell）表示，伊朗「毫無疑問會把大量火力投向哈格島與附近任何美軍據點」，因為他們深知美國國內輿論的重要性，以及傷亡對川普的政治衝擊。他指出：「沒有什麼比增加傷亡更快削弱原本就不高的民意支持度。」

攻擊波斯灣石油設施

美軍一旦登陸，也可能引發伊朗加強攻擊區域內的石油與能源基礎設施，尤其是在波斯灣。卡托研究所國防與外交政策研究員霍夫曼（Jon Hoffman）指出，伊朗目前對部分目標仍相對克制，但已展現升高衝突層級的能力，未來可能擴大對石油與相關基礎設施的攻擊，甚至波及發電廠與海水淡化設施。

他進一步表示：「他們最有利可圖的報復方式，就是持續收緊套在川普脖子上的繩索，而這條繩索就是國際能源市場。」

川普大致淡化美國油價上升的影響，強調經濟痛苦只是暫時的。但市場分析師警告，隨著戰爭拖長或升級，全球能源市場的衝擊將進一步加深。坎貝爾則指出，德黑蘭已展現攻擊波斯灣更脆弱且敏感的關鍵能源設施，以及港口與機場等民用目標的意圖。例如，伊朗本周向以色列北部發射彈道飛彈，目標似乎指向該國最大的發電廠。

坎貝爾表示：「我認為這絕對會是他們反應的一部分。」

加強代理人攻擊

自戰爭開始以來，伊朗的代理勢力已對以色列、波斯灣國家及美軍據點發動反擊，多數來自伊拉克民兵與黎巴嫩真主黨。霍夫曼表示，這些團體隨時可能加大參與程度。他說：「伊拉克民兵已展現更積極介入的意願，真主黨也仍具備向以色列發射飛彈的能力。」他並指出，若美國進一步升高衝突，也可能看到葉門青年運動組織「迅速將飛彈轉向紅海」。

這種情況很可能發生，因為胡塞武裝已劃出介入衝突、支持伊朗的紅線。華府雖曾在去年5月發動空襲，試圖削弱其戰力，但克拉克指出，美方如今可能還需面對該組織布設的水雷，進一步擾亂航運。科斯塔表示：「有一種看法認為，他們先前有所保留，且確實具備製造麻煩的能力。這可能意味著，他們是在等待局勢進一步惡化，進而進入升級螺旋。」

封鎖紅海水道

荷莫茲海峽並非伊朗唯一可能針對的關鍵航道。紅海還有另一條對全球能源市場至關重要的水道——曼德海峽，同樣可能遭伊朗及其代理勢力封鎖。伊朗軍方上周末已警告，若美國與以色列持續攻擊其能源基礎設施，將在其他海峽「製造不安全」，包括曼德海峽與紅海。

一名伊朗軍方消息人士對伊朗塔斯尼姆通訊社表示：「如果敵人在伊朗島嶼或其他領土上採取地面行動，或在波斯灣與阿曼海透過海軍行動對伊朗施壓，我們將開闢其他戰線，出其不意反制，使其行動不僅無益，還將付出雙倍代價。」

寬約32公里的曼德海峽位於葉門西南方，全球約10%的石油與天然氣供應經此通過。該海峽過去曾遭葉門青年運動組織攻擊，他們並透過無人機與飛彈襲擊船隻進行封鎖。

大西洋理事會的科斯塔表示，美方長期以來與青年運動交手都非常困難，「他們的能力雖不及伊朗，但確實具備製造麻煩的能力，也已證明能騷擾甚至阻斷紅海航運，就像一年半前那樣。」他補充：「這將形成第二個難題，美軍、以色列與其他力量將不得不同時應對這種雙重挑戰。」