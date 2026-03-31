再駁美伊談判說法 伊朗：不會忘記過去教訓

中東戰火未歇之際，伊朗外交部今天再次否認美國總統川普稱華府與德黑蘭正在談判的說法，強調雙方並無直接接觸，僅透過中間人轉交一系列「提案」。

「華爾街日報」報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X發文表示：「過去31天，我們沒有與美國進行任何談判。」他指出，美方僅透過包括巴基斯坦在內的中間人，向伊朗轉交一系列提案。

貝卡伊說：「我們的立場非常明確。在美國軍事侵略持續升級之際，我們正竭盡全力捍衛伊朗核心利益。」

他補充說，伊朗沒有忘記過去與美國談判失敗的教訓。

法新社報導，川普聲稱美方正在與德黑蘭「更為理性的政權」對話，但伊朗領導層否認這類說法，堅稱川普提出談判只是煙霧彈，實際上正向中東部署數以千計陸戰隊與空降部隊，為可能的地面入侵做準備。

川普今天在自家社群網站「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，若伊朗不儘快達成協議終止戰爭，美方將徹底摧毀伊朗石油出口樞紐哈格島（KhargIsland）、所有油井及發電廠，甚至可能包括所有海水淡化廠。