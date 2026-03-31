川普12度預告終戰 戰局卻陷泥淖難收場

「華爾街日報」今天報導，美國總統川普告訴幕僚，即使荷莫茲海峽大部分仍處於封鎖狀態，他也願意結束對伊朗的軍事行動，並將重新開放海峽的複雜行動留待日後處理。

川普今天也暗示伊朗戰爭可能很快就會結束，這是他近期一連串表態中，最新一次預告這場衝突即將落幕。

美國Axios新聞網報導，川普對結束伊朗戰爭的立場反覆，他試圖說服民眾衝突不會演變為持久戰，但說法前後不一。美國與伊朗的戰爭目前已進入第5週，逼近川普最初預設「4到5週內結束」的時間表。

美國已向中東派遣5萬名士兵，衝突仍持續，短期內看不到結束跡象。

儘管白宮尚未明確表示會派遣地面部隊，但多份報告建議，軍方可能採取占領哈格島（Kharg Island）或突襲伊朗境內以奪取鈾燃料等行動。

當媒體聯繫白宮請求置評時，白宮僅請外界參考官員先前的發言。

以下是Axios整理的川普提到戰爭即將結束的12次發言。

● 川普總統今天在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文威脅，若無法達成結束戰爭的協議，他將「徹底摧毀」伊朗的能源與供水基礎設施。

他說：「如果荷莫茲海峽（Hormuz Strait）不立即『恢復通商』，我們將透過攻擊那些發電廠，來為我們在伊朗這段美好的『停留』畫下句點。」

● 川普3月26日在內閣會議上表示：「他們已被擊敗，無法東山再起。」

● 川普3月24日宣稱這場戰爭已經結束，並表示伊朗將經歷政權更替。

他對記者說：「我們已經贏得這場戰爭。這場戰爭已經打贏了。」

● 川普3月23日在「真實社群」發文，暗示美伊針對和平協議進行「非常良好且富有成效的對話」

川普隨後告訴記者，若無法達成協議，「我們就繼續狂轟濫炸」。

● 川普3月13日接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時表示，戰爭結束的時刻將取決於他「骨子裡的感覺」，但他「認為距離戰事終結不會太久了」。

● 川普3月12日對戰爭發表坦率評估時表示：「他們幾乎已到窮途末路。這並不代表我們會立即結束戰爭，只是時間早晚的問題。」

● 川普3月11日告訴Axios，與伊朗的戰爭「很快」就會結束，因為「幾乎沒剩什麼可以攻擊的目標了」。他表示：「我任何時候想結束，它就會結束」。

● 川普在同一天對群眾表示：「你永遠不想太早說自己贏了。但我們贏了。在（開戰後）第一個小時，戰爭就結束了。」

數分鐘後，他又說：「我們可不想太早離開，對吧？我們得把工作完成，不是嗎？」

● 川普3月9日在共和黨議題大會演說中暗示，美國已經贏得了這場戰爭。

他表示：「在許多層面上，我們已經贏了，但贏得還不夠。我們以比以往更堅定的決心向前邁進，取得最終勝利，徹底結束這場持續已久的危險。」

● 川普3月9日表示，與伊朗的戰爭將「非常快」結束，並稱伊朗已「不復存在，我們現在就可以說這是巨大的成功。」

● 川普3月2日藉由授勳儀式，在記者會上再次宣揚戰果。他說：「我們將輕鬆取勝…不惜一切代價。」

● 川普在開戰幾天後，於3月2日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）採訪時，稱這場行動取得絕對性的成功。

他說：「除了我，沒有人能辦到這件事，你們心裡很清楚。」