伊朗戰爭何時了？ 內唐雅胡：已完成過半目標

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他們對伊朗的戰爭，已經完成過半目標，但尼坦雅胡並未對戰事何時結束訂下時間表。

內唐雅胡接受美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）訪問時表示：「肯定已完成逾半任務，但我不想給出具體的時間表。」

他又說，所謂「完成逾半」指的是任務方面，而不一定是時間表。

美國總統川普與內唐雅胡在2月28日發動對伊朗戰爭。川普起初表示，這項行動將會持續4到6週。

伊朗戰爭已導致油價飆漲，美國國內反對聲浪普遍，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，這場戰爭還會持續「數週」，但不會拖數月之久。

內唐雅胡表示，這場戰爭的目標之一，就是殲滅「數以千計的」伊朗革命衛隊。

他還說，以色列與美國「即將終結」伊朗的軍工產業。

內唐雅胡說：「整個產業基礎都要摧毀，你知道，就是整廠摧毀，以及核子計畫本身。」

法新社報導，內唐雅胡與川普屢次聲稱，伊朗即將製造核武，但聯合國核子監管機構並未支持此一說法。即便是川普曾聲稱，他們在去年6月對伊朗轟炸中，已經「夷平」了整個關鍵設施，但「伊朗即將製造核武」的說法依然存在。

內唐雅胡今天表示，他有信心，伊朗的伊斯蘭共和體制將會倒台，不過內唐雅胡強調，這並非是他們的主要目標。