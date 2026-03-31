影／美以空襲伊朗炸出蘑菇雲！震撼畫面曝光 連川普也轉發

沙烏地阿拉伯「蘇丹王子」空軍基地上，這架E-3 Sentry預警機曾是美軍在中東最可靠的「空中之眼」，能讓指揮官即時掌握方圓400公里內的一切空中動態。如今，它機身斷成兩截，巨大的旋轉雷達罩燒成焦炭，只剩一堆無法修復的殘骸。 伊朗如何在短短幾分鐘內，精準擊中這架稀有且昂貴的戰場指揮所？這次攻擊暴露的不僅是基地防禦的漏洞，更指向德黑蘭令人不安的精準情報能力——以及呼之欲出的外部協助。

2026-03-31 10:31