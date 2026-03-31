伊朗總統開出停戰2前提！副總統嗆川普「美軍登哈格島將有去無回」

美國國家廣播公司（NBC News）引述伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）30日在內閣會議說，伊朗對結束這場戰爭設有至少2個前提。

裴澤斯基安表示：「任何關於是否結束戰爭的決定，都必須在考量所有既定條件後，並以維護偉大伊朗民族的尊嚴，且確保伊朗安全與利益為前提下作出。」

美國總統川普30日在社群發文，稱若因故未能迅速達成協議，且荷莫茲海峽未能立即開放，美方將徹底摧毀至今刻意避免打擊的伊朗所有發電廠、油井和哈格島，可能還有所有海水淡化廠。

另一方面，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）就美國可能派兵前往哈格島嗆聲川普。

阿瑞夫在社群媒體X發文寫到：「川普只能決定要不要派兵前往哈格島；但談到把部隊帶回去時，決定權就不在他手上了。因為沒有人能從地獄回家。」