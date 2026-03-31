快訊

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

陸多位軍工院士在美伊開戰後落馬 原因比貪腐更嚴重？

伊朗總統開出停戰2前提！副總統嗆川普「美軍登哈格島將有去無回」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在德黑蘭發表談話。新華社
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在德黑蘭發表談話。新華社

美國國家廣播公司（NBC News）引述伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）30日在內閣會議說，伊朗對結束這場戰爭設有至少2個前提。

裴澤斯基安表示：「任何關於是否結束戰爭的決定，都必須在考量所有既定條件後，並以維護偉大伊朗民族的尊嚴，且確保伊朗安全與利益為前提下作出。」

美國總統川普30日在社群發文，稱若因故未能迅速達成協議，且荷莫茲海峽未能立即開放，美方將徹底摧毀至今刻意避免打擊的伊朗所有發電廠、油井和哈格島，可能還有所有海水淡化廠

另一方面，伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）就美國可能派兵前往哈格島嗆聲川普。

阿瑞夫在社群媒體X發文寫到：「川普只能決定要不要派兵前往哈格島；但談到把部隊帶回去時，決定權就不在他手上了。因為沒有人能從地獄回家。」

美國 海水淡化廠 伊朗 以色列

延伸閱讀

川普稱與更明理的伊朗新政權談判 白宮籲抓緊和談機會

川普：美伊磋商獲重大進展

奪取石油 川普不排除攻占伊朗哈格島

川普聲稱與伊朗新政權談判有進展 但仍威脅破局要炸光所有電廠油井

相關新聞

衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

一周內有結果？川普接近證實正與伊朗議長談判 遭反嗆在造勢帶風向

美國總統川普30日接受紐約郵報獨家專訪時，對伊朗及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出警告，表示美方對於德黑蘭攻擊以色列最大煉油廠後的回應「很快就會到來」。

荷莫茲替代航道恐淪陷！傳伊朗施壓代理人 1情況即攻擊紅海商船

彭博資訊引述歐洲官員報導，伊朗正施壓扶植的葉門叛軍「青年運動」，要求一旦美國升高對德黑蘭攻勢，例如出兵奪取石油出口樞紐哈格島，便攻擊通行紅海的船舶。若青年運動再度鎖定紅海南部與曼德海峽附近航運，全球能源市場勢必陷入更混亂。

伊朗國會初步批准「荷莫茲過路費」！擬與這國合作 可能收費模式曝

紐約時報報導，伊朗國會安全委員會30日初步批准針對荷莫茲海峽徵收過路費，這項計畫仍需全體國會議員表決通過。

伊朗總統開出停戰2前提！副總統嗆川普「美軍登哈格島將有去無回」

美國國家廣播公司（NBC News）引述伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）30日在內閣會議說，伊朗對結束這場戰爭設有至少2個前提。

美第82空降師數千兵力抵中東 傳不排除奪哈格島

美國兩名官員今天告訴路透社，美國陸軍精銳第82空降師數千名官兵陸續抵達中東。與此同時，美國總統川普正考慮對伊朗戰事的下一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。