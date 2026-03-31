伊朗戰爭開銷 白宮：川普有意籲阿拉伯國家分擔

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，美國總統川普有意呼籲阿拉伯國家分擔伊朗戰爭費用，並說與德黑蘭當局談判以結束衝突的情況進展順利。

路透社報導，李威特在新聞簡報會上被問到阿拉伯國家是否會出面協助支付戰爭費用時表示，她不會搶先替川普表態，但這確實是川普的構想之一。

李威特說：「我認為這是總統相當有興趣號召他們去做的事。我知道這是他的構想之一，我認為大家很快會聽到他對此有更多表態。」

李威特表示，德黑蘭當局公開發表的言論與私下對美國官員所說不同，伊朗私下已同意華府提出的部分觀點。

李威特說：「儘管外界聽到這個政權各種表態和不實報導，談判仍在持續且進展順利。當然，他們公開說的和私下向我們傳達的內容大不相同。」

川普今天稍早警告，如果伊朗不開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗能源設施和油井將會被摧毀。德黑蘭當局先前形容美國的和平提案「不切實際」，並對以色列發動多波飛彈攻擊。