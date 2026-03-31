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川普揚言毀能源設施惹議 伊朗擬收荷莫茲過路費反制

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普揚言摧毀伊朗能源設施，專家警告此舉恐違反國際人道法、甚至構成戰爭罪；伊朗有意對荷莫茲海峽船隻收費並限制美以通行，進一步升高區域緊張與國際能源市場不安。

川普今天在自家社群網站「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，若伊朗不儘快達成協議終止戰爭，美方將徹底摧毀伊朗的石油出口樞紐哈格島（KhargIsland）、所有油井及發電廠，甚至可能包括所有海水淡化廠。

法新社報導，美國可能發起地面行動奪取哈格島等進一步升高衝突的風險，正為金融與能源市場和鄰近的波斯灣國家帶來震盪。

專家表示，摧毀電力與供水等民用基礎設施將違反國際人道法，甚至可能構成戰爭罪。

伊朗先前也揚言鎖定駐有美軍的阿拉伯鄰國，對其能源基礎設施與海水淡化廠發動報復性打擊，包括阿拉伯聯合大公國、阿曼、卡達與沙烏地阿拉伯。

報導指出，伊朗國會安全委員會今天初步批准針對通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收過路費，以展現堅不退讓的立場。荷莫茲海峽承載全球1/5的石油運輸。

伊朗國營電視台報導，德黑蘭將禁止美國與以色列船隻通行。

此一收費計畫引發美國強烈不滿，美方甚至考慮組建一個「聯盟」加以反制。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）對半島電視台（Al Jazeera）表示：「全世界沒有人能接受這種做法。」

他說，這將開創危險先例，「等於各國可以接管國際水道並宣稱為己有」。

●油價衝擊擴大

七大工業國集團（G7）部長與央行官員今天在巴黎會面，討論中東戰事的影響，多國已推出節能措施或調降燃料稅，以減輕民眾負擔。

市場專家警告，任何美國地面行動或伊朗進一步報復，都可能將油價推升至2008年7月以來未見水準，當時布倫特原油價格逼近每桶150美元。

本月布倫特原油價格已上漲近60%，西德州中級原油（WTI）也上漲逾5成。

週末期間，獲伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）向以色列發射飛彈與無人機，使衝突擴大的陰影加劇。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）分析師魏斯頓（Chris Weston）表示：「青年運動干擾曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）航運能力，已成為新的重大風險。」曼德海峽承擔12%全球海運貿易量。

●埃及呼籲停戰

外交方面，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天向川普喊話，敦促美國總統川普出手阻止伊朗戰爭，強調唯有川普能終結衝突。

川普聲稱，已與未公開身分的伊朗高層直接接觸。

伊朗領導層堅稱，川普提出談判只是煙霧彈，實際上正向中東部署數以千計陸戰隊與空降部隊，為可能的地面入侵做準備。

以色列 荷莫茲 伊朗

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