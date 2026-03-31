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川普傳擬在美軍消耗伊朗軍力後見好就收 重啟荷莫茲海峽以後再說

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國官員透露，若外交手段失敗，華府可能轉而敦促歐洲與波斯灣盟國主導重啟海峽。路透
美國官員透露，若外交手段失敗，華府可能轉而敦促歐洲與波斯灣盟國主導重啟海峽。路透

美國政府官員透露，美國總統川普告訴幕僚，即使荷莫茲海峽大致上仍處於封鎖狀態，他仍願意結束美國對伊朗的軍事行動。如此一來可能讓德黑蘭當局加深對海峽的掌控，重啟海峽恐怕遙遙無期。

據華爾街日報報導，川普和他的幕僚評估後認為，要強行打通這個要衝，會讓衝突超出他所規劃的四到六周期限。他決定美軍應達成消耗伊朗海軍與飛彈庫存的主要目標，並在外交施壓德黑蘭恢復通航之時，逐步結束目前的戰爭狀態。官員指出，若外交手段失敗，華府將轉而敦促歐洲與波斯灣盟國主導重啟海峽。

官員透露，川普仍有動武選項可供裁奪，但目前並非他的首要任務。

分析師指出，若無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易，直到美國及其夥伴選擇談判達成協議，或是採取武力強行結束這場危機。

華盛頓布魯金斯學會（Brookings Institution）副會長、伊朗專家馬洛尼（Suzanne Maloney）批評，在海峽尚未重啟前就結束軍事行動，是「極其不負責任」的行為。

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