快訊

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

陸多位軍工院士在美伊開戰後落馬 原因比貪腐更嚴重？

聽新聞
0:00 / 0:00

一周內有結果？川普接近證實正與伊朗議長談判 遭反嗆在造勢帶風向

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普29日前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，在空軍一號上與媒體交談。路透
美國總統川普29日前往馬里蘭州安德魯斯聯合基地途中，在空軍一號上與媒體交談。路透

美國總統川普30日接受紐約郵報獨家專訪時，對伊朗及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出警告，表示美方對於德黑蘭攻擊以色列最大煉油廠後的回應「很快就會到來」。

伊朗近日進一步升級對以色列及中東鄰國基礎設施的攻擊，打擊科威特一處水電設施；以色列北部城市海法的一座煉油廠，也因伊朗飛彈襲擊而起火燃燒。被問及如何回應這些攻擊時，川普表示：「很快你們就會看到。」

隨著美國向中東部署更多軍力、可能對伊朗造成災難性打擊之際，川普也敦促幾近瓦解的伊朗政權在為時已晚前達成協議，並表示美方將打擊伊朗的真正要害，也就是能源基礎設施。他並指出，美國很快就會知道伊朗國會議長卡利巴夫是否願意與美方合作。川普說：「我們會知道的，我大概一周內會告訴你。」

川普此語幾乎證實美方談判對象就是卡利巴夫。而卡利巴夫則在「X」發文回應，指川普在造勢帶風向，警告攻擊伊朗基礎設施將是「重大錯誤」。他寫道：「敵人一邊把自己的意圖當新聞放出來，一邊威脅我們的國家。這是個大錯誤。如果他們打我們一次，就會付出數倍代價。願真主保佑，在最高領袖的帶領下，伊朗人民將讓敵人為侵略付出代價，並奪回自身權利。」

川普還描述伊朗內部發生劇變，聲稱舊有權力核心實際上已被一掃而空，取而代之的是一批新人物，且到目前為止較容易打交道。他說：「政權已經徹底更替，因為過去那些人已經不在了，我們現在面對的是一整批新的人。因此，到目前為止，他們要理性得多。」

被追問這些人是否不同於過去的伊朗政權體系時，川普直言不諱。他說：「差不多。過去那些人已經全都死了。」

科威特 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普稱與更明理的伊朗新政權談判 白宮籲抓緊和談機會

伊朗襲以色列最大煉油廠 川普警告將迅速回應

奪取石油 川普不排除攻占伊朗哈格島

川普稱欲取得伊朗石油 美軍增派中東1萬兵力

相關新聞

衝突會升溫？ 「末日博士」估川普可能擴大攻勢：一場贏面較高的豪賭

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）預測，美國總統川普很有可能選擇擴大在伊朗的軍事行動來求勝，而非退縮而甘冒經濟和國際秩序更加惡化的後果。

一周內有結果？川普接近證實正與伊朗議長談判 遭反嗆在造勢帶風向

美國總統川普30日接受紐約郵報獨家專訪時，對伊朗及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出警告，表示美方對於德黑蘭攻擊以色列最大煉油廠後的回應「很快就會到來」。

荷莫茲替代航道恐淪陷！傳伊朗施壓代理人 1情況即攻擊紅海商船

彭博資訊引述歐洲官員報導，伊朗正施壓扶植的葉門叛軍「青年運動」，要求一旦美國升高對德黑蘭攻勢，例如出兵奪取石油出口樞紐哈格島，便攻擊通行紅海的船舶。若青年運動再度鎖定紅海南部與曼德海峽附近航運，全球能源市場勢必陷入更混亂。

伊朗國會初步批准「荷莫茲過路費」！擬與這國合作 可能收費模式曝

紐約時報報導，伊朗國會安全委員會30日初步批准針對荷莫茲海峽徵收過路費，這項計畫仍需全體國會議員表決通過。

伊朗總統開出停戰2前提！副總統嗆川普「美軍登哈格島將有去無回」

美國國家廣播公司（NBC News）引述伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）30日在內閣會議說，伊朗對結束這場戰爭設有至少2個前提。

美第82空降師數千兵力抵中東 傳不排除奪哈格島

美國兩名官員今天告訴路透社，美國陸軍精銳第82空降師數千名官兵陸續抵達中東。與此同時，美國總統川普正考慮對伊朗戰事的下一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。