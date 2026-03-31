美第82空降師數千兵力抵中東 傳不排除奪哈格島

美國兩名官員今天告訴路透社，美國陸軍精銳第82空降師數千名官兵陸續抵達中東。與此同時，美國總統川普正考慮對伊朗戰事的下一步行動。

路透社本月18日率先報導，川普政府正考慮向中東增派數千名美軍，此舉將擴大選項，包括在伊朗境內部署兵力。

這批傘兵駐紮於北卡羅來納州布拉格堡（FortBragg）。美國先前增派數千名海軍、陸戰隊和特種作戰部隊人員赴中東地區。約2500名陸戰隊員在上週末抵達中東。

上述兩名官員以不具名方式發言，並未具體說明這批傘兵部署位置，不過外界原本就預期美方會採取這項行動。

這次派遣的陸軍兵力包括第82空降師（82ndAirborne Division）司令部單位、部分後勤及其他支援人員，以及一個旅級戰鬥部隊。

其中一名官員透露，目前尚未決定派美軍進入伊朗，但這波增兵將強化美軍未來可能在中東行動的能力。

這批軍人可能用於伊朗戰事多項任務，包括試圖奪取伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

路透社本月稍早報導，川普政府內部曾討論奪取哈格島行動。此舉風險極高，因為此島位於伊朗飛彈和無人機射程範圍。

路透社先前也報導，川普政府內部曾討論動用地面部隊進入伊朗以取得高濃縮鈾，不過這個選項可能意味著美軍將更深入且更長時間駐留伊朗境內，試圖挖掘深埋地下的物質。

川普政府內部討論還包括可能派遣美軍進入伊朗以確保油輪安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。雖然這項任務主要將透過空軍和海軍完成，但也可能意味著向伊朗海岸線部署美軍。

川普今天表示，美國正與一個「更為理性的政權」談判，以結束伊朗戰事，但他也再次警告德黑蘭當局必須開放荷莫茲海峽，否則美軍可能攻擊伊朗油田和發電廠。

報導說，鑒於美國民眾對伊朗行動支持度偏低，以及川普曾在競選前承諾避免美國捲入新的中東衝突，任何動用美國地面部隊的行動，即使是有限的任務，都可能為川普帶來重大政治風險。