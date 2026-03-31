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科威特油輪杜拜港遭襲起火 軍方攔截飛彈無人機

中央社／ 科威特市30日綜合外電報導

科威特新聞社（KUNA）今天報導，一艘科威特油輪阿拉伯聯合大公國杜拜港（Dubai Port）遭伊朗襲擊後起火，所幸無人受傷。

綜合法新社和紐約時報報導，科威特新聞社引述國營的科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corp）表示：「這艘科威特大型原油運輸船在阿聯杜拜港錨區，遭到伊朗直接且具敵意的攻擊。」

杜拜媒體辦公室指出，杜拜正在處理阿聯水域發生的無人機及科威特油輪起火事件。媒體辦公室表示，24名船員皆未受傷；杜拜媒體辦公室並補充指出，海上消防團隊正努力控制火勢。

此外，科威特軍方今天也在社群平台X發文表示，防空部隊正在因應「敵對的飛彈及無人機攻擊」。

阿拉伯 伊朗 油輪 以色列

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