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科威特油輪杜拜港遭襲起火 軍方攔截飛彈無人機
科威特新聞社（KUNA）今天報導，一艘科威特油輪在阿拉伯聯合大公國杜拜港（Dubai Port）遭伊朗襲擊後起火，所幸無人受傷。
綜合法新社和紐約時報報導，科威特新聞社引述國營的科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corp）表示：「這艘科威特大型原油運輸船在阿聯杜拜港錨區，遭到伊朗直接且具敵意的攻擊。」
杜拜媒體辦公室指出，杜拜正在處理阿聯水域發生的無人機及科威特油輪起火事件。媒體辦公室表示，24名船員皆未受傷；杜拜媒體辦公室並補充指出，海上消防團隊正努力控制火勢。
此外，科威特軍方今天也在社群平台X發文表示，防空部隊正在因應「敵對的飛彈及無人機攻擊」。
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