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荷莫茲海峽油輪遇襲起火 船員平安無漏油情形

中央社／ 杜拜30日綜合外電報導
荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。 路透
荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。 路透

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，一艘油輪荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭不明飛行物擊中後起火。

路透社報導，根據英國海事貿易行動辦公室，該油輪公司安全官員通報指出，當時油輪位於杜拜西北方約57.4公里處，遭飛行物擊中右舷。

英國海事貿易行動辦公室表示，全體船員均安全無虞且已確認人數，未通報任何環境影響。

自美國與以色列2月28日攻擊伊朗以來，波斯灣與荷莫茲海峽地區的商船頻繁遭到飛彈或空中、海上爆炸無人機攻擊。

海事安全專家表示，今天稍早，一艘位於沙烏地阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura）沿岸的希臘籍貨櫃船通報兩起獨立事件，皆有飛行物擊中船隻附近水域。

掛有賴比瑞亞國旗的羅馬特快號（Express Rome）代表通報，在世界協調時間（UTC）13時52分（台灣時間晚間9時52分），拉斯塔努拉東北方約40.7公里處，有兩個不明飛行物墜入該貨櫃船附近海面。

英國海事風險管理機構Vanguard表示，這兩起事件發生時間相隔不到1小時，據報船員均平安無事。

伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）先前曾宣稱於3月11日攻擊過羅馬特快號。

該船營運方尚未立即對此發表評論。目前尚無任何團體宣稱對今天的事件負責。

以色列 荷莫茲海峽 油輪 伊朗

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