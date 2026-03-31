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伊朗國會初步批准「荷莫茲過路費」！擬與這國合作 可能收費模式曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘貨船11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽海域。路透
一艘貨船11日在波斯灣、鄰近荷莫茲海峽海域。路透

紐約時報報導，伊朗國會安全委員會30日初步批准針對荷莫茲海峽徵收過路費，這項計畫仍需全體國會議員表決通過。

法新社引述伊朗國營電視台，伊朗國會安全委員會一名成員透露，這項計畫包括建立收費與結算機制、以伊朗流通貨幣里亞爾徵收通行費，並強化伊朗對荷莫茲的主權與管理權，同時也將與海峽對岸的阿曼協調合作。依照這項新計畫，與美國、以色列及對伊朗實施制裁國家有關聯的船隻，將不得通行。

紐時指出，即使伊朗單方面採取行動，也不代表此舉具有合法性，反而可能在國際上進一步遭到孤立。

美國總統川普29日曾被問若伊朗針對荷莫茲徵收通行費一事，他表示：「我們2分鐘內就能解決那件事，非常快，快到你頭昏眼花。」國務卿魯比歐也已稱過路費計畫非法且「無法接受」。

美國海軍戰爭學院與哈佛大學的國際海洋法教授克拉斯卡（James Kraska）表示：「伊朗可能會發現自己變得非常孤立。」他說，各國至今的反應仍相對克制，但最終對伊朗不會有好結果。

全球約有20%的石油供應經由荷莫茲海峽運輸，美以對伊朗開戰後，這條航道形同封鎖。

根據國際海事組織資料，雖然過去約1周已有部分船隻在取得伊朗許可後成功穿越海峽，但目前仍有約2000艘船與約2萬名海員受困於區域水域。

目前尚不清楚伊朗將如何在這條水道上實施通行費制度，但與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的塔斯尼姆通訊社估算，這套制度每年可帶來約1000億美元收入，超過伊朗每年的石油收入。

其中一項提議方式，是由伊朗向每艘通過或進入海峽部分區域的船舶收取200萬美元，名義上作為「特殊安全服務」費用，粗估每天可帶來約2.8億美元進帳；另一種可能方式，則是仿照蘇伊士運河的通行費制度，依照船舶載貨能力收費。這種模式估計每天可創造約5600萬美元收入，每年約可帶來200億至250億美元。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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