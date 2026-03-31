誰來付伊朗戰費？白宮暗示川普找阿拉伯國家 荷莫茲未全開也可能停戰

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）進入第5周，白宮新聞秘書李維特30日舉行記者會時，並未將全面重開荷莫茲海峽列為美國對伊朗作戰的核心目標，並暗示美國總統川普可能會要求阿拉伯國家領袖承擔這場戰爭的費用。

華爾街日報報導，被問及對伊朗戰爭由誰埋單時，並提到1990至1991年波斯灣戰爭期間，科威特、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國曾負擔大部分費用，李維特表示，川普正考慮敦促阿拉伯領袖提供支援。

她說：「我認為這是總統會相當有興趣要求他們去做的事情。我不會替他先發言，但這確實是他有在思考的想法，我想未來你們會聽到他對此有更多說法。」

被問到若荷莫茲海峽這條戰略水道仍維持部分封閉，川普是否會縮減戰事時，李維特表示，美方的主要目標包括摧毀伊朗海軍與彈道飛彈能力、瓦解其國防工業體系，以及阻止伊朗發展核武。她說：「全面重開海峽是政府努力的方向之一，但這次行動的核心目標，已由三軍統帥向美國人民清楚說明。」

李維特稍早表示，軍事行動已進行30天，美軍任務仍將持續，直到達成既定目標，同時也強調目前「4至6周」的評估並未改變；按照現行時間表，美軍行動預計在4月中旬落幕。