盧比歐稱伊朗政府分裂 美檯面下接獲正面訊息

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國對於與伊朗政府內部某些勢力合作抱持希望，並透露美方已在檯面下收到正面訊息。

法新社報導，盧比歐指出，伊朗伊斯蘭共和國內部出現「分裂」，美國期望「具備落實（承諾）能力」的人掌權。

盧比歐接受美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「早安美國」（Good Morning America）訪問時說：「我們對此抱持希望。」

他說：「很顯然，現在有一些人與我們談話的方式，是以往伊朗掌權者過去從未有過的，包括他們現在願意做的一些事。」

不過，盧比歐也大力譴責伊朗，堅稱這場戰爭目的在終結伊朗的核武發展能力，而美國總統川普表示，他已在去年的攻擊中達成這個目標。

盧比歐說：「這些人是瘋子。他們瘋了。他們是宗教狂熱分子，絕不能讓他們擁有核武，因為他們對未來懷抱世界末日般的願景。」

在接受半島電視台（Al Jazeera）另一場採訪時，盧比歐透露：「伊朗內部某些人士與美國之間確實有一些訊息交流以及部分直接對話。」

他告訴總部設於卡達的半島電視台，這些溝通「主要是透過中間方進行，但雙方確實有一些對話」。盧比歐說：「我認為總統總是偏好透過外交方式解決。」

伊朗否認尋求發展核武，聯合國的核監管機構也表示，目前沒有立即製造出核彈的跡象。

盧比歐說，伊朗在檯面下發出的訊息與對外公開的消息存在差異。

他接受ABC訪問時說：「很顯然，他們不會在新聞稿中公開這些內容，他們對你們說的話或對外發表的話，未必反映他們與我們談話的內容。」

儘管川普政府公開表示傾向透過外交解決，美國仍持續加強在中東的軍事部署，川普今天還威脅，如果所謂的談判破局，將「炸毀」伊朗的石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

法新社指出，美國與以色列在發動戰爭初期曾提到將在數週內推翻伊朗政府，因為伊朗政權數週前在鎮壓大規模抗議時，造成數以千計的民眾喪命，如今川普政府發出這些言論，顯示準備與某種形式的伊斯蘭共和國展開合作。