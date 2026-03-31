川普：美伊磋商獲重大進展

美國總統川普30日社群發文表示，美國與伊朗新政權的磋商取得重大進展，但他同時表示，若出於任何原因導致雙方協議無法快速達成，將會炸毀伊朗所有的發電廠、油井，甚至是海水淡化廠。

川普30日在自家社群平台Truth Social上表示：「美國正與一個全新、更講道理的政權進行認真磋商，以結束我們在伊朗的軍事行動。磋商已經取得重大進展。」

但他再度發出威脅，「若出於任何原因而無法在短期內達成協議（這很有可能發生），以及如果荷莫茲海峽並未立即『恢復開啟』，我們將會透過轟炸和徹底抹去他們所有的發電廠、油井和哈島（甚至是所有海水淡化廠），來結束我們停留（在伊朗的時間），這些設施我們一直刻意不去碰觸。」

他29日接受金融時報專訪表示，他傾向「奪取伊朗石油」，不排除攻占伊朗哈格島。他並證實，已將4月6日設定為和談最後期限。

川普也向FT強調，美國與伊朗正透過巴基斯坦斡旋的間接談判進展順利。

他29日稍早則對以色列第14頻道宣稱，美國已掌控荷莫茲海峽，伊朗「正在乞求」達成協議。他在空軍一號專機受訪表示，伊朗已同意美國15點停戰方案的「大部分條件」，「他們將放棄核武，把那些核原料交給我們」，且從3月30日起放行20艘油輪通過荷莫茲海峽，展現談判善意。

針對川普說法，伊朗第一副總統阿瑞夫說，若「侵略者」想就荷莫茲海峽問題進行談判，就須承諾不會入侵伊朗且承認伊朗的國際權利。

阿瑞夫刻意模仿川普的語氣，表示幾個敵人正「乞求」伊朗商討荷莫茲海峽問題。