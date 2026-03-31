美財長：荷莫茲海峽勢將恢復自由通行 由美國或多國護航

美國財政部長貝森特今天對於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放讓貨輪自由通行表達樂觀看法，他並強調川普政府正逐步採取行動來解決全球石油供應短缺。

貝森特（Scott Bessent）接受美國福斯新聞台（FoxNews）訪問時說：「隨著時間過去，美國將奪回這些海峽的控制權，屆時將恢復自由航行，無論是由美國護航或多國聯合護航。」

貝森特還指出，目前全球石油市場供應短缺規模約為每日1000萬至1200萬桶，而美國「正在彌補這個缺口」。他提到國際能源總署（IEA）協調釋出的戰備儲油約能補上每日400萬桶。

此外貝森特說，川普（Donald Trump）政府也已採取行動解除了「已在海上（運輸途中）的」俄羅斯和伊朗石油所受制裁。

當貝森特被問到，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近期軍事行動，是否使得經由紅海的石油供應同樣有中斷疑慮，他則稱這個組織目前為止活動並不活躍。

青年運動28日朝以色列發射彈道飛彈，貝森特表示，其砲擊至今「只針對以色列」，在紅海部分「他們相當安靜。我預期他們很可能會保持如此」。